Как организовать хранение дома: полезные идеи с фото

Весна — пора генеральных уборок. А ещё это время наконец-то спрятать тёплую одежду и громоздкую обувь, надоевшие за зиму предметы интерьера и просто завалявшиеся без дела вещи. Только куда же всё это деть? Да и лёгкую летнюю одежду и обувь нужно хранить правильно и удобно! За советами мы обратились к сети гипермаркетов «Леруа Мерлен», ведь здесь всё знают об организации хранения и о том, как сделать его не только удобным, но и эстетичным. Теперь мы знаем, что поможет нам навести идеальный порядок и рассортировать вещи.

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Вешалки

Давайте признаемся, у многих из нас любимая вешалка — это в лучшем случае стул! А порядок начинается с мелочей, так что стоит задуматься, куда вешать одежду на каждый день: верхнюю, домашнюю, офисный костюм и так далее. Позаботьтесь, чтобы подходящая зона была везде, где это необходимо. Если в прихожей мало места, и туда не помещается закрытый шкаф, можно повесить настенную вешалку. Она займет немного места, но при этом верхняя одежда легко поместится даже в очень узком пространстве.

Если в вашем платяном шкафу не хватает места для одежды или вы только что переехали и пока только мечтает об этом предмете мебели, воспользуйтесь напольной вешалкой. Ее легко можно перемещать при необходимости, и она будет играть еще и роль аксессуара. А еще не забудьте, чтобы что так называемые плечики в шкафах были удобными, не скользили, и на них можно было повесить любой предмет одежды.

Органайзеры

Каким бы просторным ни был ваш шкаф, устроить в нём беспорядок проще простого. А широкие полки и просторные ящики, которые выглядят такими вместительными, на деле часто превращаются в склад потерянных вещей. Вот для чего нужны органайзеры, поделённые на секции, — по ним можно разложить все мелочи, рассортировать одежду и действительно хранить носки, рубашки и шарфы отдельно друг от друга.

Если полок у вас в шкафу мало, но есть лишняя штанга, проблему решит подвесной органайзер, поделенный на полки — в них удобно хранить постельное белье, свитера, другие мягкие вещи. А верхняя одежда, упакованная в специальный органайзер, словно в мешок, в целости и сохранности дождётся следующего сезона, останется свежей, не будет пылиться, и на ней не появится неожиданных пятен.

Мария Оганесян, главный дизайнер сервиса Flatplan:

— В жизни почти любого человека есть много нужных и не очень нужных мелочей. Их хранение в доме иногда вызывает массу трудностей. Но к счастью, их легко можно преодолеть, причём сделать это красиво и практично. Ассортимент «Леруа Мерлен» предлагает огромное количество различных контейнеров, ящиков и коробок для таких решений.

В гардеробных или шкафах можно сэкономить место и организовать хранение с помощью подвесных текстильных органайзеров и ящиков с разными отсеками. В деревянных ящиках можно хранить овощи и фрукты на кухне или строительные принадлежности в шкафу. Органайзер с выдвижными ящиками можно использовать для хранения различных мелочей для рукоделия, а детские игрушки будет удобно хранить в контейнерах на колёсиках. Словом, решений очень много, и все они вам обязательно пригодятся!

flatplan.design

Коробки

Есть особый тип вещей, который всегда оказывается на верхней полке и достаётся иногда раз год, а то и реже. Но это не значит, что эти вещи должны храниться как попало и портить внешний вид шкафа или полок. Документы, аксессуары, рукодельные принадлежности, праздничный декор, посуда — список можно продолжать до бесконечности. Пусть все эти предметы найдут своё место в коробках с крышками, уютных корзинках с ручками и без них, пластиковых ящиках.

Еще бывает, что в комнате стоят открытые стеллажи, в которых лежат вещи, которые не хочется выставлять напоказ — что-то личное или просто не эстетичное. Тогда в ячейку стеллажа можно поставить высокие красивые коробки и сложить эти вещи в них. Вид будет красивый и аккуратный! Кстати, некоторые коробки для хранения снабжены специальными вкладышами, которые можно подписать, чтобы не забыть где и что лежит. Или можно сделать красивые этикетки самостоятельно и, например, прикрепить их к ручкам корзин.

Стеллажи и полки

Мебель для хранения частенько занимает большую площадь квартиры, а если жилище у вас и так не слишком просторное, вы почувствуете тесноту и дискомфорт. Лёгкие стеллажи, навесные полки, высокие открытые шкафы помогут решить эту проблему. Книги, те же самые коробки с мелочами, а заодно и симпатичный декор будут удачно пристроены и не займут много места. А ещё на стеллаже очень удобно хранить обувь, особенно если у вас большая семья.

Открытый стеллаж помимо функционального назначения может стать еще и элементом декора и дизайнерской фишкой. Например, с его помощью можно зонировать пространство, отделить гостиную от кухни, столовой, коридора. Стеллажи выглядят легкими и невесомыми, сквозь них проникает солнечный свет, и потому не стоит бояться, что образуется темный угол. А если на стеллаж поставить пару горшков с цветами, яркие декоративные предметы или посуду, то в доме станет так уютно!

Шкафы и комоды

Какой же должна быть сама мебель для хранения, то есть шкафы и комоды? Прежде всего решите, сколько вам нужно полок, сколько ящиков, какой длины может понадобиться штанга. Ящики занимают больше места и стоят дороже, но они незаменимы для тех, кому трудно поддерживать порядок, и кому важно, чтобы одежда всегда была перед глазами. Широкие полки удобны для действительно крупных вещей, коробок и громоздких предметов, а вот для повседневной одежды достаточно ширины в 30-40 сантиметров, чтобы не образовалась куча-мала.

Если не хватает ширины стены, то может быть, имеет смысл выбрать более высокий шкаф или комод, чтобы всё поместилось. В шкафу в таком случае можно разместить две штанги для одежды одну над другой. Компактная снаружи мебель внутри может оказаться очень функциональной, и ассортимент «Леруа Мерлен» тому доказательство.

Гардеробные системы

Здорово, если в вашем доме нашлось место для целой гардеробной. Кстати, под нее не обязательно выделять целую комнату: при желании она может занимать меньше места, чем целый шкаф, ведь ей не нужны двери, задняя стенка и петли. Зато сколько вариантов полок, их глубины, высоты и ширины. В одном месте вы сможете хранить одежду, обувь, домашний текстиль, документы, хозяйственные и бытовые принадлежности и многое другое.

А еще гардеробная — это спасение, если помещение, где вы хотите организовать хранение, имеет нестандартную форму, и в нем не поместится полноценный шкаф. Гардеробную можно рассчитать именно под ваши размеры, использовать каждый сантиметр от пола до потолка и от стенки до стенки. Даже на трех квадратных метрах можно устроить гардеробную для всей семьи. Главное — найти самую удобную конфигурацию, а с этим вам с радостью помогут профессионалы.

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