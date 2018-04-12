10 чёрных ванных комнат: тренд на реальных примерах

Чёрная ванная комната — выбор на любителя. Вернее, на ценителя. Мы любим нестандартные идеи, поэтому сегодня решили собрать все чёрные санузлы, запавшие нам в душу за последнее время.

Роскошная и при этом немного волшебная ванная от техасцев из Jauregui Architecture Interiors Construction. Нам кажется, современная Русалочка от своего принца получила бы в подарок именно такую ванную. Глянцевые поверхности, стеклянное бра-цветы, обои на потолке с эффектом патины и, конечно, рыбки. Оформление стен — основной акцент и главная фишка этой ванной. Простая идея, которая благодаря отражающим поверхностям превратила чёрную ванную почти в аквариум.

Эту ванную нельзя в полной мере назвать чёрной, но мимо неё мы просто не могли пройти. Придуманная Philip Nimmo Design для проекта Luxe West Hollywood Residence, она служит явно очень артистичным людям. Тяжёлое классическое зеркало, хрустальные шары и слегка сюрреалистичные лица на постере создают эклектичный и даже немного мистический антураж. А чёрно-белый фон в условиях этой концепции можно и вовсе рассматривать как философскую идею отдалённости всего и вся.

В этой простой по задумке ванной есть очень крутая идея с тёплой жёлтой подсветкой для круглого зеркала над раковиной. Пространство благодаря ей «включается». Судя по всему, такая же подсветка дублируется напротив, в коридоре, за стеклянной дверью.

А вот здесь сразу несколько интересных идей. Дизайнер интерьеров Karol Cieplinski вынес ванну в белую нишу, превратив её в окно на фоне чёрных стен. Пол он покрыл совершенно не раздражающим пёстрым орнаментом, который работает как ажурная тень, падающая из окна. На потолок дизайнер отправил «Девушку с жемчужной серёжкой», которая мало того что смотрит на входящего, так ещё и отражается в зеркале.

Маленький, скорее всего, гостевой санузел в доме с историей. Про дом мы ничего не знаем, но высокие потолки, паркет и молдинги на стенах намекают, что ему как минимум лет 100. Оформление ванной вторит окружению, но не забывает про XXI век за окном. Винтажная бронзовая люстра, багет и ретросмеситель отлично согласуются с современной раковиной с острыми углами Corian от DuPont.

О своей чёрной ванной в стиле стимпанк дизайнеры из Andre Rothblatt Architecture ничего не рассказывают, вероятно, считая, что картина и так говорит тысячи слов. К дизайну ванной у нас и правда нет вопросов, но вот о хозяевах хотелось бы узнать хоть что-то. А ещё больше мы бы хотели видеть интерьер в целом. Однако в любом случае ванная выдающаяся и очень антуражная.

Эту чёрную ванную для стенда компании AM Group на выставке Batimat Russia 2018 создала дизайнер интерьеров Диана Балашова . Главным персонажем стенда стала розовая сантехника Artceram.

Вы удивитесь, но розовые унитазы по продажам AM Group в России занимают второе (!) место после серо-оливковых.

В этом проекте Диана Балашова использовала следующие предметы:

подвесные унитаз и биде, цвет красный коралл, коллекция File2.0, Artceram;

раковина настольная, цвет красный коралл File2.0, Artceram;

смеситель на раковину, высокий, чёрный, коллекция Less New, Cisal;

смеситель на биде, чёрный, Less New, Cisal;

комплект аксессуаров, чёрный, Less New, Cisal;

душевая система, чёрная, Less New, Cisal.

На том же стенде компании АМ Group классик современного российского минимализма архитектор Борис Уборевич-Боровский представил интерпретацию ванной комнаты человека ближайшего будущего. Пробудить фантазию и создать пространство «завтрашнего дня» архитектору помогли предоставленные АМ Group предметы:

керамическая плитка и керамогранит LEA Ceramiche (Италия), ceramichelea.it;

подвесные унитаз и биде А16, Artceram;

раковины напольные sharp, Artceram;

встроенные потолочные души с подсветкой из коллекции Zen Shower, Cisal;

смеситель на биде из нержавеющей стали коллекции xion, Cisal;

встроенный смеситель для душа из нержавеющей стали xion, Cisal;

смывная клавиша из нержавеющей стали xion, Cisal;

смесители напольные для раковины, матовый никель step, Cisal.

Темой чёрной ванной, спроектированной дизайнером Марией Романовой для стенда компании AM Group, стал дуализм во всей своей многогранной сути. Благодаря огромному количеству света пространство совсем не выглядит чёрным.

Кстати, компания AM Group — единственный дилер передовых европейских марок сантехники, имеющий 80% ассортимента в наличии. Никаких ожиданий, бешеных переплат и нервов.

А вот какие предметы были представлены в инсталляции Марии Романовой:

керамическая плитка и керамогранит Lea Ceramiche;

напольная чёрно-белая раковина из коллекции Cup, Artceram;

настольная раковина Cup с керамической полкой, Artceram;

поддон керамический 140 * 80, Artceram;

комплект зеркал stone, Artceram;

унитаз подвесной чёрный, из коллекции А16, Artceram;

тонкостенный подвесной унитаз с крышкой, утопленной в керамику, в цвете «розовый коралл», коллекция The One, Artceram;

смеситель на раковину на три отверстия из стены, медный, коллекция Less New, Cisal;

смеситель напольный для раковины в цвете black titanium, коллекция Step, Cisal;

душевая система медная, из коллекции Harlock, Huber;

душевая система black titanium Harlock, Huber.

Кстати, мы тут заметили маленький эксклюзивчик — новый тонкостенный подвесной унитаз с крышкой, утопленной в керамику, в цвете «розовый коралл». Это коллекция The.One бренда Artceram. Официальная премьера этого чуда состоится на выставке Salone del Mobile в Милане только на следующей неделе.

Вот такой тропический стенд подготовила дизайнер Женя Жданова для недавно прошедшей выставки Batimat Russia 2018. Истинно чёрной эту ванну не назовёшь, но настроение позднего вечера в сказочном тропическом саду читается чётко.

Главными здесь, правда, оказались не сантехнические вещи, а стиральная машина и паровой шкаф (стайлер) LG Electronics.

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