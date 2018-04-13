Ещё
Брэд Питт выпускает обновленную коллекцию аксессуаров для дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брэд Питт выпускает обновленную коллекцию аксессуаров для дома 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Интересы Брэда Питта не ограничиваются киноиндустрией: актер выпускает серию аксессуаров для дома под брендом Pitt-Pollaro.
Брэд Питт начал сотрудничество с Pollaro десять лет назад, когда актер впервые заказал стол у этой компании. Заинтригованный сотнями эскизов, которые актер создал за десять лет, глава предприятия Фрэнк Полларо предложил преобразовать рисунки в трехмерные объекты, и Брэд согласился.
С тех пор под брендом Pitt-Pollaro выходят лимитированные коллекции, они пронумерованы и подписаны обоими соавторами. Каждый предмет мебели создается вручную.
Inmyroom: последние новости
Выбор редакции: стильная кухня в «сталинке» Для скандинавского интерьера: дизайнерская мебель Lulu Store В Москве откроется первый компактный магазин ИКЕА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже139
Чем опасен нерегулярный секс5
Женские фразы, которые раздражают мужчин
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе83
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?11
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение