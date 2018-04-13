Брэд Питт выпускает обновленную коллекцию аксессуаров для дома

Интересы Брэда Питта не ограничиваются киноиндустрией: актер выпускает серию аксессуаров для дома под брендом Pitt-Pollaro.

Брэд Питт начал сотрудничество с Pollaro десять лет назад, когда актер впервые заказал стол у этой компании. Заинтригованный сотнями эскизов, которые актер создал за десять лет, глава предприятия Фрэнк Полларо предложил преобразовать рисунки в трехмерные объекты, и Брэд согласился.

С тех пор под брендом Pitt-Pollaro выходят лимитированные коллекции, они пронумерованы и подписаны обоими соавторами. Каждый предмет мебели создается вручную.