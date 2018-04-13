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Выбор редакции: стильная кухня в «сталинке»
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Выбор редакции: стильная кухня в «сталинке» 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
В оформлении кухни в собственной квартире архитектор Павел Железнов сделал ставку на белую отделку и светлую базовую мебель. Все предметы подобраны со вкусом и смотрятся очень гармонично. Ниже — еще четыре причины, почему мы не смогли пройти мимо этого интерьера.
Поставить несколько одинаковых стульев вокруг стола — это беспроигрышный вариант. А вот деревянная антикварная скамья — свежее и необычное решение. И очень уютное — рука сама тянется к чашке кофе.
Округлые формы стола смягчают прямые линии гарнитура и углы, которых в интерьере довольно много. Таким образом, столовая зона стала центром притяжения этой кухни.
Благодаря глянцевым фасадам и отсутствию ручек получилось оформить кухонный гарнитур, который сливается со стеной и визуально не только не занимает место, но и создает иллюзию наполненного воздухом пространства.
Люстра с хрустальными подвесками — тот предмет интерьера, который в старом доме напомнит о его богатой истории, а в новостройке поможет придать обстановке индивидуальность и стиль.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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