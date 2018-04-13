10 причин остеклить балкон этой весной

Остеклить или не остеклить — вот в чем вопрос. Для тех, кто никак не может решиться на остекление балкона или лоджии, мы приготовили целых 10 веских причин сделать это.

Остекление сохранит чистоту на вашем балконе, защитит его от пыли, осадков, избыточной влаги, сверхнизких температур.

Один из способов использовать площадь балкона — обустроить миниатюрный уголок природы в пределах городской квартиры. Благодаря остеклению растения будут радовать вас круглый год. При этом вы можете как наслаждаться эстетикой комнатных цветов, так и извлечь прямую пользу, выращивая на балконе зелень и овощные культуры.

Кабинет на балконе — отличный выход для тех, кто мечтает о собственном небольшом офисе дома, но никак не находит для него места. Остеклив и утеплив балкон, можно использовать его как полноценное рабочее пространство.

Из года в год дизайнеры предлагают все новые варианты использования остекленного балкона. Однако многие хозяйки по-прежнему предпочитают использовать его в режиме подсобного помещения — для сушки и глажки вещей, хранения бытовой химии и инвентаря для уборки. Функциональный и практичный вариант.

Пока одни смеются над превращением балкона в склад, другие развивают эту идею, остекляя его и размещая вместительные системы хранения. Такой прием позволяет серьезно разгрузить жилое пространство квартиры и с умом использовать дополнительную площадь.

Остекление и утепление балкона позволит организовать дополнительную зону для чтения и отдыха. Отличный вариант, особенно для малогабаритных квартир, где на одну комнату порой ложатся функции сразу нескольких помещений.

Еще одна причина остеклить и утеплить балкон — это возможность создать здесь игровую зону для ребенка. Такой вариант особенно хорош, если нет возможности выделить малышу полноценную детскую комнату. Главное — позаботиться о безопасности, отдав предпочтение стеклопакетам с надежной системой защиты от любознательных крох.

Для натур творческих весомым аргументом в пользу остекления станет идея организовать на балконе небольшую мастерскую.

Если балкон может похвастаться красивым видом, вам наверняка придется по душе идея наслаждаться им круглый год, за утренней или вечерней чашкой кофе. Остекление позволит разместить барную стойку, которая станет отличным дополнением к обеденной группе. Или даже ее заменой, если площадь квартиры совсем скромная.

Остеклив балкон, можно увеличить за счет его площади комнату или кухню. Для квартир, где на счету каждый сантиметр, такое решение станет настоящим спасением.