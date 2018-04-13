Для скандинавского интерьера: дизайнерская мебель Lulu Store

Есть мебель, в которую просто невозможно не влюбиться. Например, изящный журнальный столик или необычное зеркало, которые могут преобразить интерьер. Именно такие классные вещи делает Lulu Store. О них и поговорим с соосновательницей бренда Марией Гуменюк.

— Раньше Илья работал менеджером на производстве комплектующих для мягкой мебели. Я тоже с детства интересовалась предметами интерьера — мой папа делал мебель по собственным эскизам.

— Когда мы с Ильей встретились, решили учиться моделировать и изготавливать мебель самостоятельно. Сначала делали для друзей и копили на оборудование. Потом ушли с основной работы и посвятили себя бренду.

— Изначально Lulu — название торта «Птичье молоко», который Илья обожал в детстве. Уже потом мы узнали, что в переводе с английского это «классная вещь, что-то особенное, выдающееся». Так, сами того не подозревая, мы выбрали путь создания особенных вещей.

— Мы производим мебель из натуральных материалов: обеденные и письменные столы, журнальные столики, комоды и прикроватные тумбы. А еще у нас есть целая линейка зеркал.

С радостью делаем мебель на заказ по индивидуальным проектам. Кстати, все наши товары производятся в Московской области.

— Мы не придерживаемся определенного стиля — просто делаем вещи, которые нравятся. Это микс скандинавского стиля, mid-century modern, американского, минимализма и лофта.

Персик — наш главный помощник. Он участвует в создании всех товаров.

— Очень гордимся письменным столом Marinas, названного в честь нашей подруги, участвовавшей в его создании.

И зеркала — наша страсть! Они обладают волшебством и магически преображают интерьер.

— Недавно начали работать с мрамором и планируем продвигать товары из этого материала в будущем. Но не забываем и про дерево. Уже разрабатываем линейку мебели в стиле mid-century, популярного на Западе.

Еще в планах разработка стеллажей и модульных полок для хранения книг, расширение линейки зеркал, закупка нового оборудования и пополнение штата. Возможно, даже откроем небольшой шоу-рум.

В магазине INMYROOM можно купить мебель Lulu Store.