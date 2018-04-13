Современный и уютный интерьер в Питере: проект YUCUBEdesign

Квартиру для молодой семьи с двухлетним ребенком разделили на две части, каждую из которых оформили по-разному. В просторной кухне-гостиной использовали штукатурку под бетон и стиль лофт, а в спальнях и детской — теплый и уютный скандинавский стиль с обилием дерева.

Зона кухни и гостиной была объединена изначально — пространство площадью

52 кв. м почти не требовало перепланировки. Здесь лишь изменили конфигурацию гостевого санузла. А приватную часть квартиры со спальнями и детской дизайнерам студии YUCUBEdesign пришлось полностью изменить. Например, гостевую спальню напротив входа уменьшили, чтобы выделить место под просторную гардеробную.

Санузел расширили и отделили от спальни стеклянной перегородкой. «Это довольно смелое решение, — отмечают авторы проекта. — Не каждый бы решился на такой шаг, но наши клиенты люди современные, много путешествует, и для них такое соседство двух зон вполне допустимо».

Молодая семья приобрела квартиру в жилом комплексе «Лахта парк» с видом на Лахтинский разлив и Юнтоловский заказник. Именно это во многом определило стилистику интерьера и выбор натуральных отделочных материалов.

В кухне-гостиной использовали штукатурку под бетон, а в спальне — почти белую известь и амбарные доски теплого оттенка для оформления стены за изголовьем кровати. Видовую стену в детской оклеили обоями с капельками, а все остальные — гладкими, как ватман, обоями под покраску. А на полу во всей квартире уложили ПВХ-плитку.

От традиционных шкафов владельцы квартиры отказались. Они попросили дизайнеров предусмотреть максимум систем хранения, но «растворить» их в интерьере.

«Так в коридоре у нас появился трехметровый шкаф для хранения повседневной и сезонной одежды, скрытый под раздвижными фрезерованными фасадами в скандинавском стиле, — рассказывают авторы проекта. — При высоте потолка

3 метра

места так много, что можно играть в прятки, чем малыш благополучно и занимается».

«Весь интерьер выполнен в монохромной гамме без ярких вставок, поэтому отдали предпочтение максимально чистым и простым формам элементов мебели и декора», — поделились дизайнеры.

Корпусную мебель сделали на частном мебельном производстве по чертежам авторов проекта. Часть мебели подобрали у российских производителей: в детской появился комод The Idea, а в гостиной — журнальный столик Archpole. Более яркие элементы интерьера отвлекали бы внимание от выразительной отделки.

Холл Отделка: декоративная штукатурка под бетон Напольное покрытие: ПВХ-плитка, FineFloor Мебель: встроенный шкаф, консоль — на заказ по эскизам дизайнеров Освещение: накладные светильники, Aledo

Гостиная-кухня Отделка: декоративная штукатурка под бетон Напольное покрытие: ПВХ-плитка, FineFloor Мебель: диван, Natuzzi; журнальный стол, Archpole; обеденный стол, на заказ по эскизам дизайнеров; стулья, DeepHouse; камин, «Город каминов»; вязанный пуф, Kozaasbags Гарнитур: на заказ по эскизам дизайнеров Бытовая техника: Bosch Смеситель и раковина: Blanco Ковер: Deluxe Carpet Текстиль: итальянские ткани, салон «Катрис» Декор: Zara Home Освещение: прожекторное освещение и накладные светильники — Aledo; подвесы над барной стойкой, Rudi Loop by Lukas Peet

Спальня Отделка: декоративная штукатурка на основе извести; амбарная доска, «Ваш зеленый дом» Напольное покрытие: ПВХ-плитка, FineFloor Мебель: кровать, LASKA FAMILY, INMYROOM; стеклянная перегородка, на заказ, ZeroMax; прикроватные тумбочки, на заказ по эскизам дизайнеров Декор: панно Julia Group, INMYROOM Освещение: прожекторное освещение, Сentrsvet; подвесы, Paulmann, Stoffkabel, INMYROOM

Детская Отделка: фотообои с авторским принтом; гладкие обои под окраску Напольное покрытие: ПВХ-плитка, FineFloor Мебель: кровать, СomfortBaby; комод, The Idea; шкаф и шкафы-домики — на заказ по эскизам дизайнеров; вигвам, Vigvamshop; кресло, Contour 2 made by Cosmo ; детский столик и стул — Eames Декор: головы животных, Lavka_ch Освещение: диодная лента по периметру

Ванная комната (санузлы) Отделка: декоративная штукатурка на основе извести Напольное покрытие: керамогранит, FAP Terra Deco Grey 60x60 RT matt Мебель: подвесная тумба, на заказ по эскизам дизайнеров; стеклянное ограждение кабины, на заказ, ZeroMax Кабина/ ванная/ санфаянс: Porcelanosa; ванна, Cezares, серия Cascado Смесители: Porcelanosa Освещение: накладные светильники, Aledo; люстра, Jonathan Browning Pentagone