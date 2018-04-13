В Москве откроется первый компактный магазин ИКЕА

В конце мая в торговом центре «Авиапарк» откроется первый компактный магазин ИКЕА . Площадь нового пространства составит 300 квадратных метров.

Магазин будет в основном ориентирован на покупателей, которым нужна помощь в дизайне кухни и гардеробной. Покупатели смогут выбрать дизайн своей новой кухни и оформить заказ в интернет-магазине компании.

Магазин нового формата будет существовать «Авиапарке» около года. За это время руководство ИКЕА примет решение о дальнейшем развитии такого формата магазинов, которые будут специализироваться не только на товарах для кухни и хранения одежды.