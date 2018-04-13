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В Москве откроется первый компактный магазин ИКЕА
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В Москве откроется первый компактный магазин ИКЕА 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
В конце мая в торговом центре «Авиапарк» откроется первый компактный магазин ИКЕА. Площадь нового пространства составит 300 квадратных метров.
Магазин будет в основном ориентирован на покупателей, которым нужна помощь в дизайне кухни и гардеробной. Покупатели смогут выбрать дизайн своей новой кухни и оформить заказ в интернет-магазине компании.
Магазин нового формата будет существовать «Авиапарке» около года. За это время руководство ИКЕА примет решение о дальнейшем развитии такого формата магазинов, которые будут специализироваться не только на товарах для кухни и хранения одежды.
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