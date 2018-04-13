Пока дефект не разлучит нас. Как выбрать качественную мебель на долгий срок

Весной хочется внести ярких красок в нашу жизнь? Дизайнеры интерьеров уверяют, что чем ярче цветовая палитра вашей квартиры, тем лучше. Например, желтый цвет стал самым модным в этом сезоне. И не просто желтый, а сочный, как в мультфильме про миньонов.

Выбираем на века

«Тенденция нового интерьерного сезона — акцент на сочные яркие палитры в дизайне мебели, светильников, аксессуаров. Необязательно окрашивать одним цветом стены, достаточно поместить в гостиную колоритный диван, аккуратный журнальный столик, яркий постер в зоне отдыха. Такая обстановка заряжена позитивом: посмотришь — и непременно улыбнешься», — советует молодой дизайнер Валерия из Сургута.

Дизайнеры, конечно, задали направление, ну а помочь определиться с выбором — задача продавцов. Стоимость и внешний вид — далеко не единственное, на что необходимо обращать внимание. Один из важнейших пунктов — качество мебели, ведь приобретаем мы ее, как правило, на долгие годы и предполагаем, что она сможет верой и правдой прослужить нам десятилетия.

Зачастую торговые залы с мебелью занимают огромную площадь и имеют хорошее освещение, чтобы вы смогли со всех сторон посмотреть понравившийся предмет интерьера. Если это громоздкий диван, то обязательно его разложить. Снимите обивочный чехол с подушки и проверьте наполнение. Выбирайте модели с подушками, разделенными внутри на секции для пены, — такая конструкция не продавится и позволит дивану долго сохранить форму. Для дивана, который не будет часто эксплуатироваться, подберите каркас из дерева. Если вы намерены ежедневно пользоваться раскладным механизмом, выбирайте сварную металлическую конструкцию — она прочна и надежна. Но независимо от материала каркаса диван должен ровно стоять на полу, не качаться и не скрипеть.

Но прежде чем мебель попадет на витрину, продавец проводит предпродажную подготовку, включающую в себя проверку комплектности, наличия необходимых для сборки деталей, схем сборки мебели, а также проверку всех предметов набора мебели. Например, информация о товаре содержит: наименование, контакты изготовителя, требования соответствия качеству, инструкцию, функциональное назначение, цену, гарантийный срок и срок службы. При этом срок службы обязательно должен быть установлен на диваны, кушетки, тахты, кресла-кровати, диваны-кровати, матрацы, шкафы, мебельные гарнитуры, наборы мебельных изделий. Помимо этого, указаны сведения о материалах, из которых сделана мебель и отделка.

Дорого — не значит качественно

Для жительницы Ханты-Мансийска Натальи Ивановой при выборе кухонного гарнитура особое значение имела функцио-нальность. Именно поэтому она решила заказать кухню по индивидуальным размерам.

«Я долго не могла определиться с выбором производителя, но помогли соседи. В итоге, вместо положенных двух месяцев мы прождали три. Нам объяснили, что причина задержки — большое количество заказов на фабрике, людей не хватает. Мы рассчитывали на другой результат, ведь мы заплатили немалую сумму, нам уже некомфортно было на необжитой кухне. Как говорится, ни поесть нормально, ни приготовить. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, мы ввязались в бумажную волокиту с производителем и добились денежной компенсации за задержку», — рассказывает Наталья.

Наталья советует, прежде чем отправляться в магазин, узнать свои права, которые отражены в законе о защите прав потребителей. Согласно этому закону изготовитель обязан своевременно предоставлять вам всю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Кстати, при имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить вас не только в устной, но и в письменной форме, это может быть отметка на ярлыке товара или товарном чеке. При продаже мебели покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, входящих в набор мебели, фурнитура, цена каждого предмета, общая стоимость набора мебели, вид обивочного материала.

Как отстоять свои права

Что же делать, если диван уже купили, а потом обнаружили поломку или дефект? Прежде всего, обратитесь в магазин, где приобрели диван, с требованием в письменной форме о замене товара на такую же модель или другую. Также вы можете потребовать скидку, починить диван или вернуть деньги — это на ваше усмотрение.

Для удовлетворения любого из требований лучше обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, с чётко сформулированными требованиями. Рекомендуем приложить к претензии копии кассового, товарного чеков и гарантийного талона. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу лично, в этом случае на втором экземпляре, который остаётся у вас, он должен поставить отметку о принятии. Если не получилось вручить лично, то необходимо направить по почте, желательно заказным письмом с уведомлением о вручении.

Специалисты по защите прав потребителей поясняют, что данные требования можно предъявить, если недостаток обнаружен в течение гарантийного срока. При этом изготовитель гарантийный срок может установить, а может и не делать этого, ведь это — дело добровольное. В случае если вы согласитесь на гарантированный ремонт, помните — он не должен превышать 45 дней, после которых также можно потребовать возврат денег.

Если между продавцом и покупателем возник спор о причине поломки, за счет продавца качество товара проверяют. При этом вы можете присутствовать при проверке. И если экспертиза установит, что крепление дивана сломано не по вашей вине, то продавец обязан возместить расходы, и магазин должен выполнить ваши требования.

Когда гарантийный срок не был установлен или уже истек, но с момента покупки не прошло двух лет, то вы не лишаетесь своих прав. Отличие состоит в том, что бремя доказательства того, что недостатки в мебели — производственные, лежит на покупателе. То есть, если требования потребителя продавец не удовлетворил, то вам придется проводить экспертизу качества купленной мебели за свой счёт.

Если спор не получилось урегулировать до суда, направив претензию, потребитель имеет право обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своих прав и законных интересов.

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