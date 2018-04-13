Уроки декора с Еленой Теплицкой: интерьер в стиле лофт

Стиль лофт нередко называют дизайном без претензий: большие окна, нарочито небрежная отделка, выставленные на всеобщее обозрение балки, колонны и трубы — неуютное на первый взгляд жильё, наполненное бунтарским духом, сегодня невероятно популярно, причём не только у молодёжи и представителей богемы.

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Но большая свобода порождает большие сомнения и закономерный вопрос: чем можно декорировать лофт-пространство? В рамках серии «Уроки декора от Елены Теплицкой» делимся советами профессионала, который точно знает, какой декор должен быть в правильном лофте.

Елена Теплицкая, дизайнер

Знаменитый российский дизайнер, создатель интерьеров и авторской одежды. Известна своими смелыми экспериментами с цветом и умением находить органичные дизайнерские решения даже в эпатажных проектах. Обучалась в МГХПА им. Строганова, затем в Швейцарии и Великобритании. С 1999 года возглавляет студию Teplitskaya Design. Постоянный участник Недели моды в Москве. Стиль Елены Теплицкой — это особое отношение к архитектуре, интерьеру, одежде, арт-объектам, основанное на внутренней гармонии и способности точно передавать настроение.

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Каноничный лофт очень близок к стилям хай-тек и минимализм: большие площади, простор, брутальная отделка и серо-чёрно-белая гамма с локальными вкраплениями других цветов. А вот отличает лофт от других стилей наличие больших окон, которые автоматически дают возможность играть со светом и отражениями, особая графика (горизонтальные и вертикальные балки, лестницы и лесенки, текстура кирпичных стен) и уникальная фактура, созданная ржавым железом, сварными конструкциями и иногда деревом.

Лофт — это система, которая всё время должна меняться. В минималистичном интерьере у вас в гостиной стоит четырёхметровый диван, и чтобы его передвинуть, нужна целая команда. В минимализме всё статично: с пола выведен розеточный элемент, вы знаете, где стоит компьютер — вы привязаны к вашему интерьеру. В лофте же ничего подобного нет. Есть деревянный пол, и мы можем двигать мебель так, как хотим. Лофт — это пространство для холериков, людей, которые постоянно что-то меняют в интерьере.

Елена Теплицкая, дизайнер

Добавляем детали

Итак, что же нужно добавить в лофт-пространство, чтобы сделать его живым, уютным и органичным? Во-первых, как и в минимализме, тёплый свет (жёлтые лампочки) и тёплые материалы: мягкий ковёр, уютный текстиль, деревянные изделия. Во-вторых, поэкспериментируйте с обивкой и дизайном дивана: неожиданно органично в лофте будет смотреться классический диван в клетку или с велюровой обивкой.

Поскольку в лофте, как правило, свет падает сверху, смело можно добавлять в интерьер зелень. Причём как крупную в массивных кадках, так и в более мелких форматах. На подоконнике будет интересно смотреться набор кактусов в горшках разной формы и высоты. Для такой композиции можно выбрать, например, следующие цвета: терракотовый, зелёный, кобальтовый синий и вишнёво-красный.

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