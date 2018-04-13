Шикарный интерьер виллы в Крыму с дубом прямо на террасе

Вилла находится в одном километре от моря, на живописных холмах в коттеджном посёлке «Вилла роз» в Гурзуфе. Коттеджи и отдельно стоящие виллы выполнены в одном стиле — средиземноморском. Территория посёлка — это старинный зелёный парк, где каждое дерево находится под охраной, поэтому повредить насаждения при строительстве было нельзя.

Заказчик обратился в дизайн-студию SL-project с просьбой разработать дизайн фасада и интерьера.

Алексей Николашин, архитектор

Окончил МАрхИ. Работал в «Моспроекте». В 2004 году создал свою мастерскую — SL project.

«Результатом нашей работы, вне зависимости от того, коттеджный это посёлок или интерьер частной квартиры, становится продуманный, современный, функциональный продукт. Принцип нашей работы — архитектурный подход к формированию пространства. Именно это отличает их от работ большинства дизайн-студий».

ab-sl.ru Работы осложнялись тем, что рельеф местности был довольно сложный: холмистый, на спуске к морю. К тому же на участке, выделенном под строительство виллы, прямо на месте, где по проекту должен быть построен дом, расположился большой дуб, трогать который было нельзя.

С одной стороны — это серьёзная помеха, а с другой — прекрасная возможность создать естественную тень на террасе у бассейна.

Древесина, которая использовалась для обшивки фасада дома — это кумару. Она прекрасно смотрится в сочетании с серой плиткой и белой штукатуркой. Выбор был сделан в её пользу ещё и потому, что эта древесина устойчива к агрессивным средам — солёному морскому воздуху и палящему солнцу Крыма.

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Вилла состоит из четырёх уровней. Из-за особенности местности и подъездной дороги гараж расположился на верхнем уровне. От него идёт спуск на смотровую площадку, которая служит крышей нижнего яруса. Кровля засыпана галькой, таким образом смотровая площадка сливается с общим пейзажем.

Ниже находится главный уровень, где разместилась гостиная с камином, кухня, главная спальня и ТВ-гостиная.

В интерьере виллы преобладают белые цвета, в которые вплетаются древесные мотивы и разные яркие акценты в виде аксессуаров. Кухня зонирована с помощью подиума, а напольное покрытие выполнено из той же древесины, что использована на улице, — кумару.

ТВ-гостиная представляет собой эталон минималистского стиля, а яркая картина с оригинальными узорами привлекает внимание. Здесь, на мягком кресле или диване, можно расслабиться и просто отдохнуть.

Во всём доме использованы не просто большие панорамные окна — они здесь от пола и до самого потолка. За счёт этого достигается визуальный простор и лёгкость. В спальне подобный эффект максимально усилен благодаря наличию трёх таких стен. Ну и изюминкой спальни, конечно, стала ванна — лёжа в ней, можно наслаждаться прекрасными видами крымского побережья.

Каминная зона просторная и светлая. Её цветовое решение выдержано в той же концепции, что и другие комнаты, а акцентами служат яркие аксессуары.

На цокольном этаже виллы находится хамам, напротив которого расположилась комфортабельная зона отдыха. Уют этой комнаты создаётся за счёт приглушённых цветов и выложенного древесиной потолка.

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