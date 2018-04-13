Перетяжка мягкой мебели своими руками

Рано или поздно любые вещи приходят в негодность: они теряют свой внешний лоск и лишаются яркости красок. На поверхности появляются трещинки, мелкие царапины, пятна въевшейся грязи. Всё это относится и к мягкой мебели, обивка которой с течением времени ветшает и кое-где даже протирается до дыр. Такие внешние дефекты постоянно притягивают взгляды гостей и домочадцев, привнося дисгармонию в интерьер квартиры. К сожалению, в условиях кризиса не всегда есть возможность приобрести новый предмет быта сразу, как только старый совсем утратит былую привлекательность. Однако выход есть: перетяжка мебели своими руками. Расскажем, как провести реставрационные мероприятия в сжатые сроки и с минимальными финансовыми затратами.

Перед началом работ по перетяжке предмета мебели следует убедиться в целостности его каркаса. Если он испорчен, то есть имеются явные дефекты, — не тратьте свое время на реставрацию, ибо итог работы, скорее всего, всё равно окажется неудовлетворительным, и пользоваться диваном или креслом вы в дальнейшем не сможете. Существуют еще несколько параметров, которые нужно учитывать прежде, чем приниматься за дело. Рассмотрим, в каких случаях, придется отказаться от этой затеи полностью:

— если ваш предмет мебели представляет собой антикварную ценность;

— если конструкция дивана слишком сложная;

— если диван находится в эксплуатации более 10 лет (скорее всего, вам потребуется не только замена обивочного материала, но и приобретение дополнительных конструктивных элементов — в этом случае реставрационные работы проводить просто нерентабельно);

— если в качестве обивки используется кожа или заменитель кожи (работать с этими материалами крайне сложно в домашних условиях).

В иных случаях можно приниматься за дело: при наличии специальных инструментов и понимании технологий выполнить работу качественно и быстро не составит труда. Лучше всего действовать поэтапно:

— первым делом следует разобрать предмет мебели на отдельные элементы (подушки, боковины, пуфы);

— затем нужно удалить с них все предыдущие обивочные материалы;

— следующая стадия — раскрой новой обивки и последующее ее крепление на элементах каркаса;

— финальным этапом становится сборка обновленной конструкции.

1. Разборка предмета мебели

Для того чтобы разобрать, а в последствии собрать диван или кресло, вам понадобятся следующие инструменты:

— набор ключей для болтов и гаек;

— плоскогубцы;

— отвертка (крестообразная и плоская) и антистеплер;

— рулетка и сантиметр;

— степлер строительный;

— скобы для степлера (6-10 мм, в зависимости от плотности новой обивочной ткани).

После того, как вы запаслись необходимым арсеналом инструментов, можно приступать к непосредственным действиям. Работать следует аккуратно; боковины отсоединяются так, чтобы не повредить крепления, затем снимаются накладные элементы — спинки, сиденья, пуфы, подушки. Под мелкие крепежные элементы лучше всего заранее приготовить какую-либо пластмассовую емкость, в которой они будут храниться во время ремонтных работ. Как показывает практика, разобрать диван довольно просто, гораздо труднее потом его правильно собрать. Для того чтобы облегчить финальный этап сборки мебели, каждую стадию демонтажа можно фиксировать на фотокамеру.

2. Удаление предыдущего обивочного слоя

На данном этапе работ вам потребуется плоская отвертка и антистеплер, так как придется удалять крепежные скобы, при помощи которых фиксируется предыдущий обивочный материал. Постарайтесь его не повредить и не деформировать, так как в дальнейшем он послужит лекалом для новых выкроек. Если внутри дивана обнаружится поролон, выступающий в качестве наполнителя, настоятельно рекомендуем без сожалений заменить его на новый. Так образом вы придадите обновлённой вещи упругость, а взамен получите ощущение новизны и комфорта.

Другие элементы, вроде стальной сетки и пружин, которые соединяются друг с другом при помощи растяжек из капрона или металла, сначала внимательно осматривают, после чего принимают решение об их частичной реставрации или полной замене. Старые растяжки выбрасывают и приобретают новые. Деревянный каркас дивана также осматривают и, при отсутствии дефектов, затягивают шурупы и иные имеющиеся крепежные элементы. После этого проклеивают места соединений, а сами стыки дополнительно укрепляют.

3. Раскрой новой обивки и ее крепление к элементам каркаса

К раскрою новой обивки для элементов каркаса приступают, вооружившись кусками предыдущего покрытия. Они служат отличным лекалом для создания новых выкроек. Рекомендуется добавить в запас по 30-50 мм по всему периметру. Если конструкцией дивана предусмотрены подушки, то для создания их выкройки сначала нужно будет измерить основные параметры, а именно: длину, высоту, ширину. Прибавьте по 50 мм с каждой стороны, учитывая последующую подгибку материала. Перенесите чертеж на ткань и вырежьте фигуру нужного размера. В центр отреза укладывается подушка, ткань плотно подворачивается со всех сторон. Фиксация скобами или мебельными гвоздями к деревянному каркасу осуществляется с шагом не более 40 мм. Ткань нужно натягивать плотно и равномерно, чтобы не произошел ее перекос. Чтобы работать было проще, материал можно сначала закрепить сбоку в нескольких точках, после чего перевернуть подушку и зафиксировать край ткани на тыльной ее поверхности.

4. Сборка конструкции

На финальном этапе работ очень пригодятся заранее сделанные фотографии, которые помогут не ошибиться в процессе соединения всех элементов конструкции дивана. Надеемся, что мебель с обновленным покрытием будет радовать вас на протяжении долгих лет.