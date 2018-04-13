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«ВкусВилл» и Студия Артемия Лебедева запустили конкурс по оформлению магазинов
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«ВкусВилл» и Студия Артемия Лебедева запустили конкурс по оформлению магазинов 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Сеть магазинов здорового питания «ВкусВилл» решила персонализировать свои торговые точки. Совместно со Студией Артемия Лебедева компания запускает конкурс для дизайнеров, иллюстраторов, художников и всех творческих людей.
О конкурсе
Задача для участников звучит предельно просто — разработать новый дизайн ближайшего к дому магазина «ВкусВилл».
Основное здесь — «ближайшего к дому», так как «ВкусВилл» намерен отразить в каждом магазине территориальную привязку — историю района, улицы, дома, или интересные факты, традиции.
Нельзя вмешиваться в архитектуру, а в остальном можно творить — как вздумается.
Отмечается при этом, что новый дизайн может иметь как один отдельный объект магазина, так и весь торговый зал.
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«ВкусВилл» и Студия Лебедева предлагают конкурсантам три варианта участия:
описать идею и тематическую концепцию оформления магазинов (для всех желающих)
нарисовать дизайн (для дизайнеров и иллюстраторов)
реализовать предложенные решения (для компаний, агентств, мастерских)
Предлагаемые концепции должны быть связаны с расположением магазина — с городскими легендами, историей, архитектурными особенностями здания.
О реализации
В проекте по редизайну участвуют 470 магазинов «ВкусВилл».
Лучшие работы будут прокомментированы и реализованы Студией Артемия Лебедева.
Сроки проведения:
для дизайнеров — с 6 апреля по 15 июня;
для компаний — с 6 апреля по 10 августа.
Награждение победителей пройдет 14 сентября.
Ольга Дорошенко, ведущий дизайнер компании «ВкусВилл», руководитель проекта Идея персонализировать каждый магазин, отразить отношение к району, сделать магазины необычнее появилась во время экскурсий по зарубежным магазинам. Мы начали со световых коробов для магазинов, где пишем приветствие району, например, «Здравствуй, Строгино!»
Хотелось сделать что-то еще более необычное, и тогда появилась идея точечных привязок внутри магазинов.
Сделать все магазины одинаковыми не получится, мы это понимали, поэтому решили пригласить сторонних дизайнеров помочь нам с оформлением. Также пригласили тех покупателей, кто не владеет дизайном, но знает историю своего дома/района/улицы, поделиться информацией, рассказать, чем гордятся, что необычного или особенного есть в каждом случае.
Мы уже получили очень много интересных фактов и историй: например, какие споры были из-за названия улицы Советская в городе Видное, какой магазин можно оформить фототехникой Зенит, в каком доме снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а теперь там работает «ВкусВилл».
Мы даем возможность дизайнерам реализовать те проекты, которые им интересны, не ограничиваясь только плакатом.
Мы предлагаем продумать более сложное или интересное оформление: например, для Жуковского были разработаны модели самолётов в объёме, а для Королёва специально создано звёздное небо с ракетой и спутником.
Не все заказчики готовы себе позволить дать дизайнеру территорию и сказать — твори! Мы же готовы это предложить. Мы также пригласили к участию производителей рекламного оборудования, небольшие мастерские, занимающиеся индивидуальными заказами, после конкурса с ними могут быть заключены долгосрочные контракты.
Под руководством профессиональных арт-директоров Студии Артемия Лебедева работы могут получиться интереснее, профессиональнее и необычнее, поэтому мы и заключили это партнерство. У нас сейчас больше 500 магазинов, каждый месяц открывается 30−40 новых, поэтому дизайнерам будет где воплотить свои идеи в жизнь.
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