Секреты грамотного выбора душевой кабины

Ванная комната — одно из наиболее значимых мест в квартире. Каждый человек начинает свой день с водных процедур и завершает его ими же. Но назначение этого помещения в понимании современного общества давно перестало ограничиваться лишь своей гигиенической функцией: помимо всего прочего, внутри ванной должно быть комфортно, приятно и удобно, а само пространство желательно организовать в соответствии с принципами эргономичности. К сожалению, далеко не всегда размеры жилплощади позволяют установить ее собственникам стандартную ванну, разместив при этом еще стиральную машину и иные необходимые в быту вещи. В этом случае в качестве альтернативы выступают душевые кабины, получившие широкое распространение в России уже более 25 лет назад. Немаловажным становится еще и тот момент, что подобное оборудование, являясь весьма компактным по своим размерам, существенно сокращает расход воды в сравнении с традиционной ванной — примерно в 5-6 раз. В сегодняшнем материале пойдет речь о нюансах, которые необходимо учитывать, выбирая конфигурацию, размер и оснащение для душевой кабины.

О секретах грамотного выбора душевой кабины читателям Pro-N.ru рассказывает технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Выбор душевой кабины может стать непростым делом для человека, который не имеет представления о тонкостях и вариантах подобного сантехнического оборудования. Мы постараемся разобраться, какие бывают душевые кабины и какая из них лучше подойдёт конкретно для вашей ванной комнаты.

Душевые бывают двух видов: кабины и душевые в строительном исполнении. Во втором случае чаще всего подразумеваются стеклянные дверки, которые примыкают к отделанной плиткой стене. На полу такой конструкции должен размещаться поддон или слив. Изначально же выбор душевой сводится к тому, устанавливаете ли вы ее во время проведения ремонта или ставите в готовое помещение. Если ремонт уже сделан, тогда речь будет идти о полноценной душевой кабине. Но стоит помнить, что в такой ситуации в ванной комнате окажется значительно меньше свободного места, так как собственный потолок кабины располагается ниже потолка в помещении. Если вы некомфортно чувствуете себя в ограниченном пространстве, тогда вам навряд ли удастся расслабиться в таком душе.

Душевая в строительном исполнении будет смотреться гораздо более стильно, нежели готовая кабина. Стеклянная перегородка выглядит как прозрачная шторка, которая не «съедает» помещение. Душевая подобного плана абсолютно не воспринимается как обособленное, отрезанное от остального помещения пространство. Стандартная же душевая кабина иногда может напоминать своим внешним видом шкаф и выглядеть весьма громоздко.

Если вы все-таки отдали предпочтение готовой душевой кабине, то у вас имеется возможность оснастить ее в полном соответствии со своим вкусом и снабдить ее множеством разнообразных функций — пар, баня, гидромассаж, откидное сидение, хромотерапия (подсветка). С готовой душевой вам не придется думать, каким образом производить монтаж изделия, встраивая его в стену. Таким образом, вы становитесь счастливым обладателем готового комплексного решения.

Здесь есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

1. Если вы хотите отказаться от ванной и поставить в уголок душ, то освобожденное место можно будет занять, например, стиральной машиной. Выбирать стоит как можно более компактную душевую кабину. Она должна иметь поддон глубиной 20-25 см: это пригодится, если у вас есть дети или животные, которых необходимо мыть. Однако если в семье есть пожилые люди, им будет тяжело забираться в такой поддон. Для них также хорошо будет предусмотреть сиденье.

2. Если вы любите принимать душ, но не готовы отказываться от ванны, воспользуйтесь обоими вариантами. В душе поставьте стеклянную штору, а не тканевую. Тогда душ и ванну можно полноценно совместить. Все зависит от Ваших предпочтений и потребностей.

3. Выбирая душевую кабину, мы ориентируемся на несколько критериев. Но самым главным фактором, который нужно учитывать, является ее просторность. Находясь в кабине, Вы не должны испытывать дискомфорта. Для этого кабина должна быть размером не меньше 900х900 см, в крайнем случае, если не позволяют габариты помещения, 800х800 см.

Скажем несколько слов о материалах. Поддон душа может быть сделан из металла: он долговечен, но сильно шумит при наборе воды и долго нагревается. Поддоны из пластика, как и иные вещи, выполненные из данного материала, недолговечны: они легко трескаются, желтеют, прогибаются. Искусственный камень станет одним из самых изысканных решений. Он нивелирует недостатки остальных материалов. Поддон также может быть выполнен из деревянных реек. В этом случае он подойдет под любой стиль.

При выборе покрытия пола нужно проследить, чтобы поверхность плитки была шероховатая, а не скользящая и глянцевая. В целях безопасности на полу можно разместить дополнительные противоскользящие элементы.

Стенки кабин могут быть выполнены из стекла или пластика. Пластиковые стенки довольно быстро теряют товарный вид. Если вы предпочитаете прозрачные стенки, выбирайте стекло: оно обойдется несколько дороже, но прослужит Вам дольше. Однако и здесь имеются свои недостатки: на таких дверях будут видны потеки и налет. Присмотритесь к матовым моделям — так можно будет пользоваться ванной и душем двум людям одновременно».