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Жан-Луи Денио: потрясающие интерьеры нового отеля в Париже
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Жан-Луи Денио: потрясающие интерьеры нового отеля в Париже 

Roomble.com 50 минут назад
Фото: Roomble.com
Жан-Луи Денио родился в 1974 году в ­Париже. В 2000 году с отличием окончил Эколь Ниссим-де-Камондо. Открыл собственное дизайнерское бюро сразу после окончания школы. Проектирует мебель для Pouenat, Jean de Merry, George Smith, Baker. Мы уже публиковали подробное интервью с Жаном-Луи.
Отель Nolinski находится прямо в сердце Парижа, неподалёку от Лувра, Оперы Гарнье и Елисейских полей. Из окна некоторых номеров открывается вид на самый центр Парижа. Отель включает в себя 45 номеров и люксов, французский ресторан «Режан», бар, чайную комнату, круглосуточную стойку регистрации, небольшой бассейн и спа-центр с сауной, хамамом и массажными кабинетами.
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Каждый номер имеет собственный дизайн и цветовую гамму, но общий тон задают серый, зелёный и малиновый цвета. Есть здесь оттенки синего и изумрудно-зелёного. Особенность номеров — винтажные предметы 70-х годов. Например радиоприемник Marshall. Домашнюю атмосферу задаёт наличие керамики и обилие ковров. В ванных комнатах — роскошные мраморные раковины и латунные элементы.
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