Как избавиться от плесени в квартире

Многие люди сталкиваются с таким неприятным явлением как плесень — на даче и в городской квартире. Эта неприятная субстанция, появившись однажды, редко когда отказывается покидать насиженное место без боя. Что только не предпринимают владельцы жилья, чтобы избавиться от нее! Однако зачастую большинство действий не позволяют ликвидировать плесень раз и навсегда, и спустя непродолжительное время она снова может возникнуть на стенах, потолке или поверхности пола. Помимо того что плесень существенно ухудшает внешний вид квартиры, она, к тому же, весьма опасна для здоровья человека. Наиболее часто плесневелые грибки образуются в теплых комнатах с повышенным содержанием влаги и пара, то есть, чаще всего от них страдают помещения кухни и ванной комнаты.

Даже если вы тщательно следите за порядком и регулярно проводите сухую и влажную уборку, это всё равно не гарантирует вам отсутствие плесени, так как в любой момент может произойти коммунальная авария или же квартиру в многоквартирном доме может залить сосед с верхнего этажа. А плесень, как известно, очень любит сырость. При обнаружении первых же признаков характерного налета на какой-либо поверхности в квартире, следует немедленно избавиться от него. О том, какие существуют эффективные способы борьбы с плесенью, читателям Pro-N.ru рассказывает технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Плесень. Согласитесь, что от одного этого слова нам становится не по себе. Она не только портит внешний вид помещений, но и создает некомфортную атмосферу, являясь очень опасной для жизни человека. Плесень распространяет в воздухе споры, которые попадают в организм человека через дыхательную систему, а также через прямой контакт с кожей, и способствуют развитию ряда тяжелых заболеваний. Особенно страдают от ее воздействия дети и пожилые люди. И уж совсем недопустимым становится проживание в квартире, пораженной плесенью, для людей, страдающих бронхиальной астмой и имеющих ослабленную иммунную систему. Ниже мы рассмотрим основные причины появления плесени, а также способы избавления от нее.

Плесень может возникнуть на фасадных стенах квартиры в том случае, если в отделке дома по тем или иным обстоятельствам повреждены строительные материалы (или же они изначально имели производственный брак) или неплотно и некачественно заделаны межпанельные швы. Через них влага проникает в дом во время дождя или же вместе с сильными порывами ветра, а затем выступает на стенах помещения в виде плесени.

Еще одной серьезной причиной появления плесени считается благоприятная среда, в которой она может зародиться; там, где создаются подходящие условия для ее дальнейшего развития. К таким условиям относится высокая влажность и отсутствие вентиляции в помещении. На кухне проблема может возникнуть как раз из-за повреждённой системы вентиляции или из-за отсутствия вытяжки. Поскольку во время готовки от приборов поднимается пар, он часто оседает на стенах, плитке и потолке, способствуя возникновению плесени на кухонных поверхностях. Правильно функционирующая система вентиляции равномерно распределяет потоки воздуха, циркулирующие по квартире, не позволяя спорам осесть на рабочих плоскостях. К тому же, она удаляет излишки влаги из помещения.

Нередко плесень образуется и в санузлах: около раковины, в душевой кабине или в труднодоступных местах, откуда накапливающаяся влага не может испаряться. Плесень любит штукатурку в швах между плитками, так как из них ее непросто вывести. Также благоприятствуют ее появлению влажные вещи и вода, которая остается на поверхностях, а плохая вентиляция помещения лишь усугубляет ситуацию.

Если ваша квартира расположена на первом этаже, то плесень может начать появляться на полу, под плиткой или линолеумом. Это свидетельствует о неправильно выполненной гидроизоляции полов: пар, поднимающийся от трубопровода, просачивается через полы в квартиру и создает благоприятные условия для появления плесени.

Первое, что необходимо сделать, если вы заметили появившееся черное пятнышко, — устранить причину его возникновения. После удаления пораженного поверхностного слоя нужно счистить штукатурку, снять все пласты, зараженные плесенью, вплоть до бетона, если это потребуется. Лучше очистить не только место поражения, но и близлежащую поверхность, поскольку споры плесени могли туда распространиться. На финальном этапе стена обрабатывается специальным антисептическим раствором, просушивается, а затем проводятся отделочные работы.

Лучший способ предотвратить появление плесени — периодически проветривать все комнаты в квартире, чтобы создать необходимую вентиляцию. Следите за состоянием стен и не допускайте протекания труб и кранов, чтобы устранить проблему на начальном этапе. Ликвидируйте источники распространения влаги и при необходимости замените систему вентиляции. Если плесень появляется на фасадных стенах, этого знак того, что пора провести качественные гидроизоляционные и утеплительные работы».