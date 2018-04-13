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Беа Окерлунд и A. F. Vandevorst выпустили коллекцию футболок
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Беа Окерлунд и A. F. Vandevorst выпустили коллекцию футболок 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Беа Окерлунд — стилист Мадонны и Леди Гаги и художница по костюмам — объединилась с брендом A. F. Vandevorst для совместной коллекции. Результатом сотрудничества стали 10 футболок в готическом стиле, который близок и Беа, и бельгийскому бренду: на черные и белые футболки нанесены красные кресты — фирменный знак A. F. Vandevorst — и другие изображения в мрачноватой эстетике. Коллекция поступит в продажу только в магазинах Opening Ceremony в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 19 апреля.
Ранее Беа Окерлунд сделала коллекцию предметов интерьера для IKEA
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