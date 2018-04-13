Модные сумки 2018: грандиозные новинки и хиты

Неотъемлемый предмет гардероба каждой девушки — сумка (см. фото). Какие модные тенденции на женские сумочки диктуют дизайнеры в 2018 году, читайте в нашей статье.

Самые популярные формы

Сумка-кисет

Тренд этой весны 2018 — сумка-мешок и сумка-кисет. Модные критики назвали их самыми практичными в использовании. Более того, каждый дом моды с мировым именем включил такой аксессуар в свою коллекцию.

Существенный плюс для многих девушек — вместительность сумки. Несмотря на незначительные размеры, в нее можно сложить все необходимое. Фишка сумки-кисета заключается в том, что ее можно носить практически с любой одеждой будь то романтический стиль или спортивный.

Модный дом Alexander Wang пополнил свою коллекцию сумочкой-кисетом в красном цвете. Она декорирована металлическими элементами. Практической функции они, по праву говоря, не несут. Но, модные тенденции в 2018 году среди женских сумок — это не всегда что-то логичное!

Бренд Bottega Veneta выпустил на подиум моделей с сумками в расцветке шахматная доска, которая, кстати, является одной из актуальных в этом сезоне.

Сумка-кошелек или сумка-пакет

Аналог популярному шоперу — сумка-пакет или сумка-кошелек. Аксессуары выполнены в двух вариациях: в форме квадрата или трапеции. Модные критики считают, что пакет и кошелек составят серьезную конкуренцию популярным клатчам в 2018 году.

Дизайнеры бренда Salvatore Ferragamo особое внимание уделили обработке материала. Сумочка получилась очень элегантной. Обработка выполнена в виде теснения под кожу рептилий и плетения.

У модного дома Dolce&Gabbana в коллекциях представлены интересные модные сумки-пакеты 2018 весна-лето. Бренд Fendi предлагает девушкам сумочку в стиле кантри. Аксессуар выполнен в красном цвете. Он сочетается как с вещами в повседневном стиле, так и с вещами, подобранными специально для какой-нибудь вечеринки.

Кстати, у Dolce&Gabbana одна из сумок-пакетов тоже имеет красный оттенок. Она декорирована дорогой фурнитурой. От пакета здесь осталось лишь название. На такой «аксессуар» сумочка совсем непохожа. Это настоящий дизайнерский эксклюзив, который, кстати, ни в одной другой коллекции не представлен.

Сумка-подушка

Для девушек, мечтающих хотя бы еще 10 минуточек досмотреть красивый сон по пути на работу, настоящим «другом» станет именно этот аксессуар. Кстати, модный журнал Vogue (российская версия) назвал его «самым уютным предметом гардероба, с которым точно не захочется расстаться». И вправду, такая модная тенденция среди женских сумок в 2018 году понравится даже самым незаурядным.

В такую сумочку поместится практически весь женский гардероб. Модель понравится тем, кто по долгу службы или на основе личных предпочтений берет с собой, выходя из дома, какие-либо объемные вещи. Например, книги, косметику, документы.

Объемные сумки-подушки готовы продемонстрировать бренды Mother of Pearl и Maison Margiela.

Как правильно носить такой аксессуар? Его следует повесить через плечо или носить в руках.

Стилисты советуют брать «подушку» на светский раут, так как она является достойной альтернативой приевшемуся клатчу.

Сумка-книжка

Пожалуй, это самая популярная модель — вот уже несколько лет подряд. Стилисты утверждают, что ей присуща правильная геометрическая форма — одна из модных тенденций на сумки 2018 года.

Бренд Elisabetta Franchi представил элегантные сумки-книжки, которые подойдут для любого случая. В коллекциях модного дома найдется и гладкая фурнитура, и яркие вставки, и даже кожа рептилий в качестве основного материала.

Коллекция дома Hermes рассчитана на девушек, выбирающих романтические или деловые луки. Изделия имеют плоскую форму и небольшой формат. Модные женские сумки 2018 года от Hermes украшены металлическими цепочками. Такой декор подчеркивает изящество аксессуара.

Самые популярные материалы

Сумки из кожи рептилий

Кожу рептилий модные критики считают более привлекательной, нежели традиционную. Стоит отметить и ее стоимость. Рептилии стоят намного дороже животных.

Современные дизайнеры не отказали себе в удовольствии использовать этот материал для пошива женских сумочек в 2018 году. Принт на них полностью повторяет оригинальный рисунок кожи рептилий.

Этот материал в качестве основного использовали такие модные дома, как Bottega Veneta и Giorgio Armani.

Классическая сумка найдётся у бренда Bottega Veneta. Дизайнеры использовали лоскуты кожи, имитирующие принт, присущий рептилиям.

А вот бренд Giorgio Armani решил выделиться и предложил девушкам необычное сочетание флористических мотивов и крокодиловой кожи.

Пластиковые сумки

Пластик — один из самых популярных материалов, использующийся как в массовом производстве сумок, так и в дизайнерском. Он является главным трендом весны 2018. Дизайнеры шьют из пластика не только сумки, но и другие предметы женского гардероба.

Стилисты нашли выход для тех, кто не хочет демонстрировать окружающим все свое богатство. Девушкам следует сложить все вещи в сумочку поменьше и положить ее в пластиковую большего размера.

Пластиковые сумки представили бренды Chanel и Emporio Armani.

Плетеные сумки

Некоторые из них похожи на корзины для фруктов. Другие — на клатчи или поясные сумки. Стилисты напоминают, что их можно носить не только на пляж, но и использовать в повседневном образе.

Существенный плюс — долговечность.

Дизайнеры Brock Collection предлагают обзавестись плетеной сумочкой, украшенной красными лентами. Она действительно похожа на корзинку для овощей или фруктов.

«Плетеную корзину» на каждый день представил бренд Badgley Mischka. Стильные ручки и декор в виде ягод рябины не оставят равнодушным.

Дом Ulla Johnson выпустил моделей на подиум с классическими плетеными сумками в светлых оттенках.

Самый популярный декор и оттенки

Юбка с сумкой, сумка с юбкой

Модные дома Chanel и Balenciaga представили вниманию восторженной публики сумки-юбки, представляющие собой обычные женские сумочки с накидкой. Последняя выполняет не только декоративную, но и практическую функции. Если пойдет дождь, она защитит ткань от негативного воздействия влаги.

Для ее пошива дизайнеры используют разный материал — как плотный, так и очень тонкий. Традиционно накидка имеет форму солнца или полусолнца. В качестве элемента ее декора могут быть использованы пуговицы. Также дизайнеры декорируют накидки и бусинами. Они представлены в виде застежки.

Золотой блеск

Золотая сумка 2018 года — находка для девушек, которым срочно нужна изюминка в образ. Этот аксессуар встречается в коллекциях многих именитых дизайнеров. Сумочки могут отливать золотом, иметь одну золотую деталь или быть расшитыми золотыми нитями.

Также дизайнеры часто используют золотые детали: цепи, замки и другое.

Изящная женская сумка в золотом оттенке представлена в коллекции 2018 года от модного дома Louis Vuitton . На крышке присутствует аббревиатура бренда. Ручка у сумочки короткая. Ее можно носить только в руках. По размеру она скорее напоминает клатч, нежели классическую сумочку или мешок.

Louis Vuitton выпустил на подиум модель с сумочкой пастельного цвета, у которой есть один золотой акцент — цепочка, благодаря чему аксессуар удобно носить через плечо. На крышке сумки висит маленький замок. Несет ли он практическую или выполняет только эстетическую функцию, дизайнер не указал.

Еще одна сумка от Louis Vuitton выполнена в черно-золотистом оттенке. Она имеет каркасную прямоугольную форму и короткие черные ручки. Также здесь присутствует уже хорошо знакомый аксессуар — золотистая цепочка с замком.

Черная сумка, украшенная блестками, доступна в весенней коллекции от Thom Browne. На ее крышке также присутствует золотистая деталь — замок. Ручки — короткие. Сумка станет лучшей спутницей девушки на какой-нибудь вечеринке.

Монохромные оттенки

Монохромные сумки уже который год занимают лидирующие позиции в списке самых модных. Изысканность (свойственная им черта) не противоречит простоте. Эти две характеристики объединяются, чтобы буквально свести с ума владелицу сумочки ее великолепием.

Стилисты рекомендуют обратить особое внимание на монохромные сумки женщинам от 40 лет и выше.

При этом девушкам младшего возраста также не стоит отказываться от такого аксессуара. Тем более и так многие уже успели найти его довольно интересным для себя. Поклонницам сочетания белого с черным показаны коллекции от Miu Miu и Alexander McQueen. Такие модные женские сумки 2018 дополнят самый изысканный образ!