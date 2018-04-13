Квартира с угловой планировкой для матери и сына, в европейском духе

Хозяйка этой квартиры — личность творческая и разносторонняя. Татьяна ведёт активный образ жизни, любит путешествовать, увлекается искусством и рисует картины сама, а также коллекционирует винтажные предметы интерьера. В студию Айи Лисовой она обратилась с просьбой усовершенствовать планировку квартиры и разместить на 100 метрах спальню с большой гардеробной для неё, комнату для взрослого сына, кухню-столовую, совмещённую с гостиной, и небольшую приватную гостиную, в которой можно было бы отдыхать после работы, заниматься йогой и рисовать.

Айя Лисова, Aiya Lisova Design

Выпускница отделения истории искусств МГУ им. М. В. Ломоносова и Международной школы дизайна по специальности «дизайнер жилых и общественных помещений». Окончила курс Lyndall Fernie в Chelsea College of Arts в Лондоне, регулярно проходит курсы повышения квалификации в России и за рубежом. Дизайном частных интерьеров занимается с 2010 года, проводит спецкурсы и мастер-классы, руководит собственной студией Aiya Lisova Design.

www.aiyalisova.ru Планировка

Заказчице досталась квартира с довольно сложной угловой планировкой. Как следствие — много окон и света, но при этом ванная комната с соответствующими выводами воды и канализации «зажата» в центре несущими стенами. В связи с этим было решено сделать лишь незначительную перепланировку: демонтировать некоторые стены, объединить кухню с гостиной и выделить зону для приватной гостиной, о чём мечтала хозяйка.

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Айя Лисова, дизайнер:

— Квартира находится в Тверском районе, в старом доме с богатой историей. Чтобы сохранить эту атмосферу, при перепланировке мы постарались оставить нетронутым максимум исторической лепнины и розеток на потолке.

Цвет и стиль

Для интерьера этой квартиры дизайнеры выбрали элегантный, но при этом современный стиль с элементами эклектики. Что касается цветового решения, предпочтение отдали спокойной палитре с локальными ярким акцентами, роль которых играют отдельные предметы мебели или декора. Полы в квартире выложены паркетом из натурального тёплого дуба Coswick французской «ёлочкой». Все двери было решено сохранить, отреставрировав в столярной мастерской студии, и выкрасить в белый цвет. Во всей квартире использованы ретровыключатели с внешней проводкой Bironi.

Прихожая

В прихожей расположился вместительный шкаф для верхней одежды от пола до потолка, винтажная консоль с зеркалом и чёрно-белый пуф от Missoni Home. Консоль заказчица приобрела специально для этой квартиры, и дизайнерам оставалось лишь найти ей достойное место. Интерьер прихожей украшает ковёр с геометрическим узором, купленный в Dovlet House, и парадная люстра Odeon Clear Glass Fringe Chandelier.

Кухня-гостиная

Единое общественное пространство образовалось благодаря слиянию кухни и двух небольших комнат площадью 5,3 метра и 10,9 метра, а три окна делают его просторным и светлым. По стилистике эта зона получилась эклектичной и довольно контрастной.

Для кухни дизайнеры выбрали белую минималистичную мебель, сделанную на заказ, и фартук из мрамора цвета bianco carara. Вдоль одной стены расположилась рабочая поверхность с мойкой, встроенной посудомоечной машиной и варочной панелью. В нишу второй стены встроили четыре вертикальные колонны с холодильником, духовым шкафом, микроволновой печью и глубокими вместительными полками для хранения. По периметру потолка пущен белый шинный светильник со спотами.

Зона столовой расположена в самой узкой части помещения и служит своеобразным переходом между кухней и гостиной. Для обеденной группы дизайнеры выбрали овальный стол из тёмного дерева от Curations Limited и разноцветные пластиковые стулья Kartell, модели Eames и Victoria Ghost. Над столом разместили группу подвесных светильников: два строгих и геометричных от Secto Design Octo и на контрасте с ними — лёгкий и нежный светильник от Eichholtz.

В зоне гостиной дизайнеры разместили большой угловой диван серого цвета, два разных по высоте кофейных столика от ClassiCon и ТВ-группу с выполненными на заказ полками, стену за которой отделали тем же мрамором, что и кухонный фартук. Перекликается интерьер гостиной и с прихожей: ковёр на полу здесь из той же коллекции. Всё освещение в зоне гостиной — от голландского бренда Eichholtz.

Приватная гостиная

По просьбе заказчицы дизайнеры выделили отдельное помещение для небольшой гостиной, в которой хозяйка могла бы отдыхать, читать книги, посвящать время своему хобби и заниматься йогой. Отсюда вытекал сразу ряд задач: организовать удобную систему хранения для книг, выделить пространство для мольберта и занятий йогой, а также найти место для рабочего стола.

Так, для хранения книг дизайнеры предусмотрели вместительный синий стеллаж из гипсокартона с лесенкой, которая позволяет без труда доставать книги с верхних полок. Рядом расположился уютный серый диван Amouage от Busnelli с небольшим кофейным столиком из Zara Home и мольберт. Для окон выбрали выбрали гардины светло-серого цвета из плотной ткани.

Справа от дивана выстроили фальшкамин, внутри которого по вечерам можно зажигать свечи. Зону вокруг выложили чёрно-белой плиткой от испанского бренда Vives Terrades. Над камином повесили винтажное зеркало в массивной золотой раме, а у окна разместили небольшое рабочее место с деревянным столом, сделанным на заказ, и прозрачным стулом Louis Ghost от Kartell.

Спальня хозяйки

Спальню заказчицы оформили в светлой и очень спокойной гамме: сливочный белый, бежевый, оттенки серого и глубокий синий в качестве акцента. Кровать с мягким изголовьем заказали в мастерской «Эльханес», прикроватные тумбы из массива дуба приобрели у американцев Gramercy, а изящные настольные светильники нашли у Kartell. Для общего освещения выбрали два необычных светильника из коллекции CAOS от Arturo Alvarez.

Тёмных пятен в интерьере спальни всего два: вместительный туалетный столик напротив кровати и стена в гардеробную комнату. Ведущая в неё распашная зеркальная дверь с геометрическим орнаментом в стиле ар-деко выполнена на заказ.

Спальня сына

Спальню сына оформили в сдержанном взрослом стиле. Стены выкрасили краской оттенка Urbane Grey (225) английского бренда Little Greene, кровать в светлой обивке изготовили на заказ в мебельной мастерской. Над кроватью повесили бра Hatchet в лофтовой стилистике, а прикроватную тумбу выбрали чёрного цвета. Рядом с кроватью дизайнеры повесили большую магнитную доску, на которой хозяин комнаты сможет хранить свою коллекцию магнитов. Вертикальный радиатор выкрасили в насыщенный винный цвет.

У окна организовали довольно вместительную рабочую зону с угловым столом, выполненным в мастерской на заказ, и кожаным креслом Eames Style Ribbed. В стене рядом сделали нишу для хранения вещей и закрыли её белыми дверьми с классическими филёнками.

Ванная комната

Как уже было сказано, из-за особенностей планировки ванная комната находится в самом центре квартиры. По цвету она тоже получилась самой насыщенной: для стен дизайнеры выбрали влагостойкую краску Little Greene оттенка Juniper Ash (115) и белую плитку «кабанчик» Diamante Biselado Bianco для мокрых зон (умывальник и душевая кабина). Пол выложили плиткой Mosaic Del Sur с ярким орнаментом.

Слева от входа в ванную расположена тумба с накладной раковиной Villeroy & Boch и венецианским зеркалом над ней, столешница выполнена из белого кварца Belenco Fairy White. Крайние ящики тумбы имеют очень удобные ручки, которые выполняют не только свою основную функцию, но и служат держателями для полотенец. В коробе справа от раковины спрятана газовая колонка, а стиральная машина убрана в шкаф в глубине ванной комнаты.

Айя Лисова, дизайнер:

— Дверь в ванной комнате — самая необычная в квартире, со световым окном в верхней части. Раньше она вела в маленькую комнату у кухни. При перепланировке мы её демонтировали, отреставрировали и установили в ванную комнату, выкрасив в насыщенный оттенок синего в цвет стен и узора плитки на полу.

В этом интерьере были использованы

Прихожая:

люстра — Restoration Hardware (США), модель Odeon Clear Glass Fringe Chandelier;

пуф — Missoni Home (Италия);

ковёр — Dovlet House (Россия);

паркет — Coswick (Канада).

Кухня-столовая:

гарнитур сделан на заказ по эскизам дизайнеров;

потолочный светильник — Centrsvet (Россия);

светильники — Secto Design (Финляндия), коллекция Octo 4240, Eichholtz (Голландия);

обеденный стол — Curations Limited (США);

стулья — Kartell (Италия), модели Victoria Ghost и Eames;

паркет — Coswick (Канада).

Гостиная:

кофейные столики — ClassiCon (Германия);

ковёр — Dovlet House (Россия);

бра — Eichholtz (Голландия), модель Beau Site;

торшер — Eichholtz (Голландия);

полки в ТВ-зоне сделаны на заказ по эскизам дизайнеров;

паркет — Coswick (Канада).

Приватная гостиная:

диван — Busnelli (Италия), модель Amouage;

журнальный столик — Zara Home (Испания);

люстра — Restoration Hardware (США), модель Odeon Clear Glass Fringe Chandelier;

ковёр — Urban Outfitters (США);

рабочий стол сделан на заказ по эскизам дизайнеров;

стул — Kartell (Италия), модель Louis Ghost;

бра над столом — Studio Beam (США), коллекция Marco Wall;

плитка около камина — Vives Terrades (Испания);

паркет — Coswick (Канада).

Спальня хозяйки:

кровать выполнена на заказ по эскизам дизайнеров;

прикроватные тумбы — Gramercy (США);

настольные светильники — Kartell (Италия), модель Bourgie;

бра — Devon&Devon (Италия), модель Chicago;

потолочные светильники — Arturo Alvarez (Испания), коллекция CAOS;

дверь в гардеробную сделана на заказ по эскизам дизайнеров;

паркет — Coswick (Канада).

Спальня сына:

кровать сделана на заказ по эскизам дизайнеров;

прикроватная тумба — Kartell (Италия), серия Componibili;

бра над кроватью — магазин Cosmorelax (Россия), модель Hatchet;

люстра — Roll and Hill (США), модель Modo;

рабочий стол сделан на заказ по эскизам дизайнеров;

рабочее кресло — Scott Howard (Великобритания), модель Eames Style Ribbed;

радиатор — Arbonia (Германия);

краска для стен — Little Greene (Великобритания), оттенок Urbane Grey;

паркет — Coswick (Канада).

Ванная комната:

смесители — Hansgrohe (Германия), коллекция Axor Montreux;

раковина — Villeroy & Bosch (Германия), коллекция Loop & Friends;

кварц для столешницы — Belenco (Турция), цвет Fairy White;

винтажные бра — Hudson Valley (США);

зеркало — Louvrehome (Россия), модель Salvatore;

краска для стен — Little Greene (Великобритания), оттенок Juniper Ash;

плитка в мокрых зонах — Tonalite (Италия), коллекция Diamante, модель Biselado Bianco;

плитка на полу — Mosaic Del Sur (Испания).

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