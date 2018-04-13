Банный домик в средиземноморском стиле

Доминантой репрезентативной зоны стала тропическая монстера высотой 3 м и диаметром 2,5 м. Согласно масштабу помещения нужен был именно такой внушительный размер растения. Самым сложным при таких раз­мерах были его транспортировка и «заселение» в домик

Банный домик должен был состоять из двух зон: самого банного комплекса и зоны от­дыха. Для этой цели спроектировали Г-образное здание, большую часть которого заняло помещение общего назначения, вместившее зоны гостиной, столовой и кухни. Меньшую половину отвели под банный комплекс, объединивший просторные раздевалку, сауну, душевую, к которым примыкает санузел.

Чтобы добиться живописного вида из окон общего помещения, здание ориентировали основным фасадом на север. Недостаток инсоляции компенсировали площадью светопрозрачных конструкций (две стены остеклены почти полностью) и светлыми материалами отделки. Основанием под постройку сделали популярный и, можно сказать, универсальный (способный «подстроиться» под разные исходные условия) монолитный фундамент столбчатого типа, наружные и немногочисленные внутренние стены сложили из керамзитобетонных блоков. Чтобы дом получился тёплым, фасады теплоизолировали по классической трёхэтапной схеме. Её первая составляющая — специальный фасадный полистирол, закреплённый на основании (стенах) посредством клеевого состава и дюбелей. Вторая — армирующий слой, состоящий из устойчивой к щёлочи сетки и минерального клея. Наконец, третья, защитно-декоративная, — грунтовка с последующим финишным покрытием. В роли последнего выступила структурная штукатурка. Поверхности из керамзитобетонных блоков впоследствии существенно упростили внутренние отделочные работы — выбранные облицовочные материалы легко фиксировались прямо на черновых стенах. Ну а те вертикальные плоскости, что по проекту надлежало покрыть краской, предварительно закрыли ГКЛ, закрепив их на металлическом каркасе.

Чтобы поддержать средиземноморскую атмосферу, кухонную столешницу облицевали керамической плиткой форматом 10 × 10 см, а от верхних секций отказались в пользу металлических рейлингов и лёгкой полки.

Гарнитур собрали из ЛДСП-каркасов и жалю­зийных дверок, приобретённых в одном из попу­лярных строительных гипермаркетов. Вместо плиты установили газовый гриль

Интерьер домика решили оформить на контрас­те с основным коттеджем, для которого в своё время подбирались итальянская мебель, дорогостоящие материалы, роскошные ткани. В новом проекте ставку сделали на функциональность и практичность отделки и обстановки, а кроме того, на со­здание атмосферы, присущей курортам Средиземноморья.

Учитывая недостаток естественного освещения, в помещении предусмотрели несколько сценариев искусственного — общее верхнее над каждой из зон (подвесные и поворотные светильники), а также вспомогательное локальное (бра)

Экспликация дома 1. Репрезентативное помещение 40 м2 2. Банная зона 23 м2 3. Санузел 2 м2 Стены в репрезентативной зоне домика частично облицевали грубым искусственным камнем и керамогранитом, частично окрасили. Потолки (они довольно высоки — 3,2 м) обшили евровагонкой, после чего тонировали её в белый цвет. Для оформления банной половины использовали почти тот же набор материалов, но уже других фактур и оттенков.

Пристальное внимание уделили обстановке и текстильному оформлению. Недорогая мебель из искусственного ротанга, купленная у местных производителей, была укомплектована новыми подушками для сиденья и спинки, из-за чего стала похожа на добротные европейские аналоги. На окнах появился белоснежный воздушный тюль, на обеденном столе — раннер и салфетки.

Для отделки сауны применили вагонку из кедра. Материал снижает теплопотери, он устойчив к воздействию высоких температур и не нуждается в обработке антипиренами. Душевую нишу обустроили строительным способом. Рядом с ней предусмотрели широкий и высокий полотенцесушитель

В основе системы отопления домика — жидкотоп­ливный котёл, установленный в основном здании. За обогрев помещений отвечают внутрипольные, оборудованные вентилятором конвекторы (репрезентативная зона) и водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя (банный комплекс, за исключением сауны). Объясню свой выбор. Большие окна и внушительный метраж помещения, объединяющего функции гостиной, столовой и кухни, обязывали к установке радиаторов отопления внушительной мощности и одновременно малой высоты. Этим критериям отвечали внутрипольные конвекторы. В банной половине оптимальным решением оказался тёплый пол. Выбранное оборудование позволяло выдержать единый уровень чистового пола во всех помещениях, и это при условии, что душевую нишу планировалось оборудовать строительным способом с установкой сливного трапа.

Валерия Стенникова

Дизайнер, автор проекта

УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 65 М², АНАЛОГИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННОМУ*

Наименование работ

Количество

Стоимость, руб.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Разметка осей в соответствии с проектом, планировка, разработка, выемка и обратная засыпка грунта

компл.

22 550 Устройство песчаного основания под фундамент

компл.

3 150 Устройство монолитного железобетонного фундамента столбчатого типа

компл.

32 050 Тепло— и гидроизоляция фундамента

компл.

10 700 Прочие работы

компл.

3 450 ВСЕГО

71 900 Применяемые материалы по разделу

Песок

компл.

2 200 Бетон тяжёлый, арматура, опалубка

компл.

62 250 Пенополистирол (толщина 200 мм)

компл.

12 950 Гидроизоляционная мембрана

компл.

2 700 Прочие материалы

компл.

4 000 ВСЕГО

84 100 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ

Кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков, утепление полистиролом, фасадная штукатурка

компл.

266 750 Устройство скатной кровли из металлочерепицы

компл.

130 400 Монтаж оконных блоков и дверей

компл.

75 950 Прочие работы

компл.

23 700 ВСЕГО

496 800 Применяемые материалы по разделу

Керамзитобетонные блоки, утепление Unipor (толщина 150 мм), фасадная штукатурка

компл.

310 450 Пиломатериалы для стропильной системы, пароизоляция плёночная, гидроизоляция мембранная, минераловатный утеплитель (200 мм), металлочерепица

компл.

153 450 Окна и двери — на заказ

компл.

261 250 Прочие материалы

компл.

36 250 ВСЕГО

761 400 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Электромонтажные работы

компл.

32 750 Монтаж системы отопления

компл.

77 750 Сантехнические работы

компл.

45 400 ВСЕГО

155 900 Применяемые материалы по разделу

Комплект оборудования и материалов для электромонтажных работ и монтажа системы освещения

компл.

65 700 Комплект оборудования и материалов для системы отопления

компл.

205 250 Комплект оборудования и материалов для сантехнических работ

компл.

161 000 ВСЕГО

431 950 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Облицовка стен керамической плиткой, искусственным камнем, потолков — евровагонкой; устройство напольных покрытий из керамогранита; малярные и прочие работы

компл.

317 200 ВСЕГО

317 200 Применяемые материалы по разделу

Искусственный облицовочный камень, керамическая плитка Kerama Marazzi, краска, керамогранит Estima,

евровагонка, белая пропитка на водной основе, прочие отделочные материалы

компл.

151 250 ВСЕГО

151 250 ИТОГО

2 470 500 Технические данные

Общая площадь дома 65 м2 КОНСТРУКЦИИ

ТИП ЗДАНИЯ: мелкоблочное ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный столбчатого типа, горизонтальная гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, утепление — пенополистирол (толщина 200 мм) СТЕНЫ: керамзитобетонные блоки, утепление — Unipor (толщина 150 мм), наружная отделка — штукатурка КРЫША: скатная, конструкция стропильная, стропила деревянные, пароизоляция плёночная, утепление — минеральная вата (толщина 200 мм), гидроизоляция — гидроизоляционная мембрана, кровля — металлочерепица ОКНА И ДВЕРИ: на заказ по чертежам автора проекта

СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: муниципальная сеть ОТОПЛЕНИЕ: жидкотопливный конденсационный котёл Viessmann (основной дом), внутрипольные конвекторы, водяной тёплый пол с этиленгликолем в качестве теплоносителя ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: газовый гриль Weber, дровяная каменка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ, ПОЛЫ: искусственный облицовочный камень, керамическая плитка Kerama Marazzi, краска, керамогранит Estima ПОТОЛКИ: евровагонка, белая пропитка на водной основе