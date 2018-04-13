Накрываем на стол: 30 предметов для стильной сервировки

Самое приятное место, где можно собраться с семьёй и друзьями, это, конечно, обеденный стол. Секрет благоприятной атмосферы кроется в деталях и их расположении. Речь идёт о сервировке стола.

Фарфоровые статуэтки и чайники, тарелки и чашки, блюдца и прочий декор лучше всего подбирать, ориентируясь на различные коллекции одного-единственного бренда. И сегодня наш выбор пал на продукцию известной немецкой мануфактуры Furstenberg.

Эта фабрика была основана в 1747 году герцогом Карлом I Брауншвейгским в замке города на севере Германии, который и дал название всему бренду. Королевская фарфоровая мануфактура сейчас уже переехала в другое место, но крепость существует и по сей день в виде музея. А продукция бренда разлетелась по всему миру — её можно найти в престижных отелях и ресторанах в Европе и Америке.

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Качество, демонстрируемое брендом, полностью зависит от мастеров, которые каждый предмет делают вручную. С такими прелестными дополнениями сервировка стола станет по-настоящему уникальной и торжественной. Но одним декором дело не ограничивается, поскольку любое изделие, помимо всего прочего, это ещё и функциональная вещица, которая апеллирует к чувственному восприятию. А это никогда не выйдет из моды.

К созданию уникальных коллекций привлекаются известные дизайнеры — Карло Даль Бьянко, Кап-Сун Хван, Питер Кемпе и, конечно, Майкл Зигер. Каждый продукт — яркое воплощение идеи вневременности и постоянства ценностей, которые абсолютно не связаны с приходящими и уходящими модными тенденциями.

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Для каждого предмета любой серии рисунок создаётся индивидуально, сохраняется при этом целостность главного мотива. Закруглённые формы отдельных элементов сочетаются с прямоугольными, являя на свет единство гармонии. А минималистичные формы дизайна прекрасно подчёркивают сияние высококачественного немецкого фарфора. Некоторые предметы так и сияют 24-каратным золотом.

Предметы выглядят почти невесомыми и очень родными. Создаётся впечатление, что и на ощупь они такие же. Тёплые металлические оттенки создадут осенью 2016 года поистине элегантную атмосферу. Ну и куда же без оптимистичных ноток в виде традиционных фигурок зайцев, за которыми охотятся все коллекционеры фарфора? Зайцы выпускаются раз в год очень ограниченной серией, поэтому стать обладателем этой крошечной вещицы считается большой удачей.

В искусстве сервировки стола одно из главных правил — упор на оригинальность. Поэтому не надо смотреть на стереотипы, пытаться повторить какие-то мельком увиденные примеры. Стоит добавить немного фантазии — и стол преобразится прямо на глазах. Например, собрать вместе вроде бы несочетаемые цвета и фактуры или добавить реальных осенних мотивов — листьев и шишек, колосков и орехов. Не надо забывать также и о том, какая еда будет находиться в рассматриваемой посуде, и какая скатерть будет выбрана в качестве основы композиции.

Все представленные коллекции можно эксклюзивно приобрести в российских магазинах «Дом фарфора».

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