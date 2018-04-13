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Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
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Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Компания, которая предоставляет клининговые услуги с голыми работницами отказывает в найме молодым и стройным кандидаткам. Все потому, что клиенты предпочитают женщин среднего возраста и с аппетитными формами.
Сейчас в фирме трудятся 300 женщин, которые готовы в обнаженном виде приводить в порядок дома британцев, шотландцев и ирландцев. Такая уборка обходится от 30 до 45 фунтов за час работы, то есть примерно 2 600–4 000 руб. /час.
Клиенты могут заказать специалиста по клинингу женского или мужского пола, в том числе выбрать его возраст, формы и размер. Но наибольшим спросом пользуются женщины среднего возраста с аппетитными формами.
С официального сайта фирмы
Основатель компании Лора Смит говорит, что некоторые заказчики предполагают, что уборщики оказывают «дополнительные услуги», но это не так. К слову, Лора — приверженец нудизма, как и многие работники ее фирмы. Они не стесняются обнажаться. Так как считают, что находятся в полной гармонии со своим телом.
Кстати, средний возраст, с точки зрения клиентов, — это от сорока. Недовольных пока не было.
Женский форум
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