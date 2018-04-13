11 способов добавить в нейтральный интерьер изюминку

1. Яркие акценты

Самый простой способ внести в обстановку немного новизны — добавить цвета. Всего несколько деталей способны преобразить нейтральный интерьер. Выбирайте в качестве ярких акцентов предметы декора или текстиль: это не потребует больших затрат, и при необходимости позже вы сможете заменить их на что-нибудь более актуальное.

Фото: Alvhem

2. Фактуры

Еще один способ добавить изюминку нейтральной обстановке — обратиться к фактурным материалам. Выручат пледы крупной вязки, мех, предметы интерьера из дерева, металла, бетона.

Дизайн: Coco Lapine Design

3. Оттенки

Необязательно обращаться к ярким цветам, чтобы освежить пространство, можно ограничиться оттенками уже использованных в интерьере цветов. Это добавит объема, заставит обстановку «заиграть» по-новому.

Фото: Stadshem

4. Персонализация пространства

Уйти от ощущения скучного, невыразительного интерьера поможет персонализация пространства. Найдите место для милых сердцу вещиц, расставьте книги, развесьте рамки с фотографиями, добавьте в оформление те детали, которые наиболее точно отражают характер и увлечения домочадцев. Вот увидите: квартира станет не только интереснее, но и уютнее.

Фото: Bolig Magasinet

5. Темные детали

Порой интерьерам, в оформлении которых использованы исключительно нейтральные светлые цвета, недостает графичности. Ситуацию помогут исправить элементы обстановки черного или другого темного цвета. Будет достаточно буквально нескольких деталей: настольной лампы, постера, декоративной подушки.

Дизайн: Coco Lapine Design

6. Предметы искусства

Придать атмосфере нотку изысканности, богемности и отойти от ощущения безликости помогут предметы искусства: к примеру, живопись, эскизы, скетчи, статуэтки, элементы декора из гипса, стекла, фарфора. Они станут той самой изюминкой, притягивающей взгляд и задающей настроение всему интерьеру.

Фото: Alvhem Makleri

7. Дизайнерский предмет обстановки

Этой же цели можно достичь и другим путем: разместив в квартире дизайнерский предмет мебели с ярко выраженной индивидуальностью. Это не только поможет сделать обстановку более стильной, но и добавит ей статусности.

Фото: Stadshem

8. Леттеринг

Другой способ добавить чересчур нейтральному интерьеру индивидуальности — леттеринг. Постеры с вдохновляющими фразами, текстиль и посуда с надписями, гирлянды с именами в детской, вырезанные из фанеры слова и хэштеги — существует масса вариантов использования этого приема в оформлении жилого пространства, — выбирайте тот, что подходит именно вам.

Дизайн: Lotta Agaton

9. Необычная фурнитура

Мелочи, как известно, часто задают тон всему интерьеру. Так, заменив скучную фурнитуру на более интересную и необычную, можно заметно скорректировать внешний вид мебели.

Фото: Instagram chaletshop1

10. Хулиганские нотки

Отойти от нейтральности помогут маленькие шалости, аккуратно добавленные в обстановку. Повесьте на стену ироничный рисунок или портрет-шарж, расставьте вокруг обеденного стола стулья из разных гарнитуров, приобретите забавный предмет декора. Позвольте себе немного похулиганить — и пространство моментально преобразится.

Дизайн: Bjurfors

11. Хенд-мейд

Предметы обстановки, сделанные собственными руками, — отличная идея для оживления скучного пространства. Кроме того, это простой и бюджетный способ привнести в интерьер эксклюзивную вещицу и добавить обстановке еще немного тепла и уюта. Необязательно при этом мастерить какие-то серьезные вещи: достаточно, скажем, нарисовать постер или просто распечатать собственноручно сделанное фото красивых пейзажей.

Дизайн: Coco Lapine