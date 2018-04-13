Спортивный центр в Хамовниках будет создан в стиле XIX века

Фасад будет выполнен в стиле эклектики, кованые ажурные балконы сделают в стиле ар-нуво, а арки с панорамным остеклением — в палладианском стиле.

В историческом районе Москвы построят спортивный центр в стиле XIX века.

Новый комплекс появится по адресу: 1-й Тружеников переулок, дом 4. Площадь здания составит тысячу квадратных метров.

— Новое здание в историческом районе Москвы будет напоминать старинный особняк XIX века, — сообщается в пресс-релизе Москомархитектуры.

Отмечается, что фасад будет выполнен в стиле неоренессанс, кованые ажурные балконы сделают в стиле ар-нуво, а арки с панорамным остеклением — в палладианском стиле. Карнизы, сандрики и наличники дополнят облик здания. В вечернее время фасад будет подсвечиваться цветами теплых тонов.

Верхние этажи займут оборудованные залы аэробики, йоги и пилатеса, а также тренажерные залы с душевыми и раздевалками. Цокольный этаж отведут под подземную парковку.

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