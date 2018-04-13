Must Have сезона: топы с запахом

Рюши

Том на манер халата или кимоно всегда выглядит очень женственно, особенно когда на нем присутствуют актуальные в этом сезоне оборки и рюши. Носите такую модель с брюками из денима и плетеной сумкой.

Белый

Топ с запахом яркого цвета будет круто смотреться с белым джинсами или брюками. Это может быть яркий цветок, клетка или полоска. В качестве обуви отлично подойдут мюли или эспадрильи.

Яркие цвета

Не бойтесь выбирать для одного лука сразу несколько ярких цветов. Это может быть актуальное сочетание розового с красным или любые другие вариации, как вам нравится.

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