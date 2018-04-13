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Must Have сезона: топы с запахом
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Must Have сезона: топы с запахом 

SNCmedia.ru 55 минут назад
Рюши
Том на манер халата или кимоно всегда выглядит очень женственно, особенно когда на нем присутствуют актуальные в этом сезоне оборки и рюши. Носите такую модель с брюками из денима и плетеной сумкой.
Белый
Топ с запахом яркого цвета будет круто смотреться с белым джинсами или брюками. Это может быть яркий цветок, клетка или полоска. В качестве обуви отлично подойдут мюли или эспадрильи.
Яркие цвета
Не бойтесь выбирать для одного лука сразу несколько ярких цветов. Это может быть актуальное сочетание розового с красным или любые другие вариации, как вам нравится.
А вот несколько крутых топов, которые, мы думаем, вам могут понравиться:
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