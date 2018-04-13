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Бренд из Петербурга Jana Segetti распродает коллекции со скидками до 90%
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Бренд из Петербурга Jana Segetti распродает коллекции со скидками до 90% 

Собака 31 минуту назад
Фото: Собака
Бренд Jana Segetti, созданный дизайнерами из Петербурга Татьяной и Натальей Каптур, устраивает большую распродажу вещей из прошлых коллекций. Замшевую куртку нежного-розового оттенка, наглухо застегнутую блузу с «крыльями», теплый бомбер в мелкую клетку и летние платья с открытыми плечами можно будет купить по ценам от 500 до 5000 рублей вместе с уникальными образцами, которые не были запущены в производство. Сейл пройдет с 14 по 15 апреля, с 12:00 до 20:00 в лофте на Большой Конюшенной, 15. Новая весенне-летняя коллекция Jana Segetti (с архитектурными пальто, шелковыми юбками и костюмами для перфекционистов) по-прежнему продается в шоу-руме марки на Большой Пушкарской, 2 по ценам от 4900 до 36 300 рублей.
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