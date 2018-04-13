Комнатные растения в интерьере: 24 идеи размещения

Комнатные растения, кроме красоты и цвета, дают интерьеру кое-что ещё. Да-да, все мы знаем, что растения выделяют кислород и очищают воздух, однако это их, по сути, физическое воздействие на пространство создаёт атмосферу, в которой не только легче дышится, но и приятнее живётся.

Помещение, где ширится, расцветает и приумножается жизнь, просто неспособно поддерживать дурное настроение и упаднические мысли. В комнате с большим количеством растений хочется дышать полной грудью, заниматься творчеством и подолгу беседовать.

В нашей сегодняшней подборке мы постарались собрать самые яркие и вдохновляющие варианты расстановки, развески и даже посадки растений. Надеемся, наши идеи помогут превратить и ваш интерьер в цветущий сад.

Статьи по теме 10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать 10 лучших домашних растений, не требующих ухода Статьи по теме 7 домашних растений, которые цветут зимой 5 способов «озеленить» квартиру, не используя комнатные растения

Читайте также:

10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать

10 санузлов и унитазов, вид которых вас впечатлит, шокирует и восхитит

Дизайн маленькой квартиры: приёмы, идеи и вдохновение для интерьера