Ещё
Комнатные растения в интерьере: 24 идеи размещения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комнатные растения в интерьере: 24 идеи размещения 

Roomble.com 50 минут назад
Фото: Roomble.com
Комнатные растения, кроме красоты и цвета, дают интерьеру кое-что ещё. Да-да, все мы знаем, что растения выделяют кислород и очищают воздух, однако это их, по сути, физическое воздействие на пространство создаёт атмосферу, в которой не только легче дышится, но и приятнее живётся.
Помещение, где ширится, расцветает и приумножается жизнь, просто неспособно поддерживать дурное настроение и упаднические мысли. В комнате с большим количеством растений хочется дышать полной грудью, заниматься творчеством и подолгу беседовать.
В нашей сегодняшней подборке мы постарались собрать самые яркие и вдохновляющие варианты расстановки, развески и даже посадки растений. Надеемся, наши идеи помогут превратить и ваш интерьер в цветущий сад.
Статьи по теме 10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать 10 лучших домашних растений, не требующих ухода Статьи по теме 7 домашних растений, которые цветут зимой 5 способов «озеленить» квартиру, не используя комнатные растения
Читайте также:
10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать
10 санузлов и унитазов, вид которых вас впечатлит, шокирует и восхитит
Дизайн маленькой квартиры: приёмы, идеи и вдохновение для интерьера
Roomble.com: последние новости
Накрываем на стол: 30 предметов для стильной сервировки Дизайн ванной комнаты: 5 роскошных вариантов 10 правил сочетания: шторы, подушки, обивка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже152
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки
Толкалина показала идеальные ноги в необычном месте7
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей9
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение