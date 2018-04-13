Интерьерные украшения из фетра научат делать в районе Люблино

Работать с фетром жителей района Люблино научат в филиале культурного центра имени И. М. Астахова.

— Участники мастер-класса изготовят корзинку из фетра, которая может стать замечательным украшением стола, интерьера, — говорит менеджер по культурно-массовому досугу КЦ имени И. М. Астахова Анастасия Дамарская. — Сначала будут созданы основы, которые затем каждый участник оформит, используя различные декоративные материалы.

Занятие пройдет 14 апреля в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» по адресу: улица Краснодарская, 21. Начало мастер-класса в 11.00. Вход свободный.