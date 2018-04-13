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Это стоит увидеть: сумасшедшая квартира с зелёной спальней
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Это стоит увидеть: сумасшедшая квартира с зелёной спальней 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Находится эта квартира в Польше, в городе Люблин, на старой площади в доходном доме шестнадцатого века. И вот ведь удивительное совпадение! Именно в XVI веке жил и творил Иероним Босх, правда, совсем в другой стране, но именно его поклонниками являются хозяева квартиры.
Решено было не только украсить интерьер репродукциям картин одного из самых загадочных художников, но и создать таинственную атмосферу, при этом современную, модную и творческую.
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И главным помощником в решении такой сложной задачи стал цвет. Площадь квартиры совсем невелика, но зато повезло с высотой потолков. Чтобы сделать их визуально чуть ниже, а заодно добавить в интерьер необычную яркую деталь, верхний ярус и потолок решили выкрасить в тёмный цвет.
Выбор пал на один самых модных оттенков — цвет Kale, который ещё называют цветом кудрявой капусты. Для равновесия этот же цвет частично используется в ванной и гостиной. А чтобы интерьер не казался мрачным, его разбавили аксессуарами тёплых насыщенных оттенков с картин Босха. Так появились декоративные подушки и ковёр с этническим принтом. Все детали в интерьере перекликаются между собой, благодаря чему он выглядит таким цельным и законченным.
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