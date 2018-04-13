Как использовать коридор с умом: полезные советы и 9 функциональных решений

Отделка коридора

1. Светлые цвета

Используйте светлые оттенки для стен: в коридорах часто не хватает естественного света, а это компенсирует его отсутствие.

Фото: Instagram design_buro_de_sense

2. Плитка на пол Во входной зоне на пол лучше положить плитку. Ламинат будет царапаться от абразивных частиц грязи, которые вы неизбежно приносите с уличной обувью. Можно выбрать вариант частичной отделки плиткой и «поиграть» с ее формой — получится красивое зонирование.

Фото: Instagram abricosovaya_at_home

Или положить длинную плитку по диагонали. Такой способ укладки всегда работает на визуальное увеличение пространства.

3. Фасады в цвет стен

Это визуально «утопит» шкафы в стене и сделает их менее заметными.

Фото: Instagram idesing_spb 4. Зеркало на дальней стене

Повесьте большое зеркало на дальней стене. Это визуально увеличит коридор в два раза.

Фото: Instagram mimarozandemirbas

Функциональные решения

1. Сделайте гардеробную

Даже в маленькой квартире-студии в нише можно разместить гардеробную. Хозяева этой малогабаритки размером 30 квадратов так и поступили: они отказались от платяных шкафов и поставили гардеробную систему у входа. Еще один плюс в пользу такого выбора — возможность использовать высоту потолков по-максимуму. Шкаф такого размера пришлось бы выполнять на заказ, а это существенно дороже.

Фото: Instagram abricosovaya_at_home

Обязательное условие функционального хранения — аксессуары. Вешалки, тканевые этажерки, корзины, полки (выдвижные и открытые) — используйте разнообразное наполнение гардеробной в коридоре по максимуму. Возможно, вам удастся отказаться от шкафов в других комнатах и все хранение «перейдет» в прихожую.

Фото: Instagram malenkayakvartira

2. Выбирайте крючки и полки для узких и маленьких коридоров

В узком пространстве приходится идти на компромиссы. Торцевые стены лучше не занимать шкафами — останется мало места для прохода. Отдайте предпочтение крючкам и открытым полкам и храните там вещи, которые носите постоянно — несколько курток и пар обуви. Остальные вещи отнесите в шкаф в комнате, чтобы не захламлять пространство.

Фото: Instagram designsocialhelsinki

3. Поставьте мебель 2 в 1 Пуф + система хранения? Да! То, что нужно для маленьких прихожих и коридоров.

Фото: Instargram king.mebel

4. Организуйте рабочую зону

Вариант для малогабаритных квартир. Когда в комнате места не хватает, стол можно разместить в коридоре.

Фото: trendesso.blogspot.ru 5. Сделайте библиотеку

Где хранить большое количество книг в небольших квартирах? Заставлять небольшое пространство стеллажами не хочется. Поможет коридор: сделайте подобные полки вдоль стен и разместите на них книги.

Фото: Instagram building.my.new.beach.house

6. Организуйте постирочную

Мало кому приходит в голову поставить стиральную машину… в коридоре. А почему бы и нет? Оставьте для нее место в углу гардеробной или в подходящей нише. Можете организовать даже домашнюю прачечную, если поставите сверху стиральной сушильную машину.

Фото: Instagram abricosovaya_at_home

7. Сделайте галерею

В коридоре можно занять стены семейными фотографиями, картинами и постерами. Это будет выглядеть уместно.

Фото: savvyhomeblog.com 8. Повесьте подставку под телефоны и очки

Маленькая рейка станет импровизированной полкой для хранения важных мелочей.

Фото: lemonthistle.com 9. Храните спортивный инвентарь

Например, велосипед. Он даже сможет стать арт-объектом вашего коридора.

Фото: modernmaggie.wordpress.com