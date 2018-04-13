Стильный дом в Подмосковье: 240 метров лёгкости и чистоты

Этот загородный дом расположен в очень живописном и тихом месте — селе Воскресенское Ногинского района Московской области. Заказчики приобрели его вместе с большим участком и желали создать современный и светлый интерьер с большим количеством свободного пространства и воздуха, при этом избежав холодного минимализма. Но дому требовался капитальный ремонт, ради чего и была приглашена дизайнер Юлия Тельнова.

Юлия Тельнова, дизайнер интерьеров

Получила высшее образование в институте B & D (Институт бизнеса и дизайна) на факультете практического дизайна. Уже более 7 лет проектирует интерьеры различной степени сложности, в основном — квартиры и загородные дома.

telnova.ru Статьи по теме Лучшие дома и интерьеры января 2017 Уникальный стеклянный дом в Подмосковье для семейной пары

Обладателями этого дома не так давно стала семья: муж и жена с двумя маленькими детьми. Несколько лет они жили в Германии и потом переехали в Москву. Муж занимается бизнесом, связанным со строительством электростанций, а жена — педиатр, увлечённая натура и заботливая мать. Они настолько привыкли к европейскому современному стилю и комфорту, что приняли решение поселиться за городом.

Выбор пал на участок площадью 40 соток. Прежние хозяева построили дом и благоустроили территорию, где нашлось место для небольшого футбольного поля, фруктового сада, ягодных кустарников, газонов для отдыха, клумб и цветников, декоративных водоёмов и площадки для барбекю. А вот дом, построенный ещё в 90-х, требовал капитального ремонта.

Планировка дома очень удачная и соответствует потребностям всей семьи. Цокольный этаж наполовину занят подсобными помещениями, а остальное место занимает комната отдыха, небольшая сауна и купель. На первом этаже расположилась кухня и общественные помещения, а также лестница на мансарду. А в ней — просторный холл с большой круглой несущей колонной и приватные комнаты.

Юлия Тельнова, дизайнер:

— Несколько окон на втором и первом этаже имеют арочную форму, что вначале смущало заказчицу — она считала это большим недостатком и хотела его скрыть. Позже мне удалось убедить её, что форма этих окон гармоничная и впечатление от интерьера совершенно не портит. Высота потолка первого этажа чуть больше остальных уровней и немногим превышает три метра.

Одной из основных задач на первоначальном этапе было оптимально использовать заданную планировку дома. С этим проблем не возникло, и проектные работы пошли очень быстро. Дизайнеру хотелось отразить в интерьере не только индивидуальность каждого члена этой семьи, но и их опыт проживания за границей. В основу концепции легла сдержанная цветовая гамма, лаконичный дизайн и функциональность.

Юлия Тельнова, дизайнер:

— Синий оказался одним из любимых цветов заказчицы. Его мы разыграли в основных помещениях дома. Монохромная гамма этих зон дополнена цветными акцентами. Я сознательно не хотела перегружать и усложнять интерьер дополнительными конструкциями и избытком декора, сделав ставку на качественные и красивые отделочные материалы, мебель и предметы интерьера. Так пространство выглядит намного просторнее и «чище».

Палитра акцентов строится на сочетании холодных и тёплых цветов. Синий и его оттенки гармонично смотрятся рядом с тёплыми цветами текстиля, натурального камня и древесины орехового дерева. Чередование больших объёмов и более мелких деталей насыщает композицию.

Приватные помещения более уютные, отражают характер и предпочтения каждого члена семьи. Здесь преобладают тёплые цвета. В детской одну из стен покрывают обои с формулами. Фон этих обоев сочетается с корпусной мебелью цвета капучино. Оранжевый и оттенки зелёного дополняют эту спокойную гамму и отражают предпочтения хозяина комнаты.

Юлия Тельнова, дизайнер:

— Мы сознательно постарались сделать эту детскую не очень детской. Мальчик уже на пороге того возраста, когда предпочтения и увлечения быстро меняются. Поэтому и комната может меняться вместе с ним. А вот у дочки — типичная девичья комната. Розовая, светлая и мягкая.

В спальне основной цвет — белый. Элементы изголовья кровати имеют фактуру дерева, тёплый цвет которой гармонично сочетается с глубокой бирюзой текстиля. Эта композиция привлекает внимание от самого входа. Ванная комната светлая. Естественный свет из мансардного окна отражается в большом зеркале, и довольно насыщенный цвет стен не выглядит мрачно. Тёплый и тёмный оттенок цвета мебели сочетается с керамогранитом, геометрический орнамент которого смягчает строгость ванной комнаты.

Планировка помещений этого дома была уже задана, и кардинально изменить её не было никакой возможности. Единственное, что изменили — сделали объединение кухни и гостиной. Это позволило зрительно увеличить пространство в несколько раз. Изюминкой кухни-гостиной стало большое закалённое стекло в зоне барной консоли. Оно прикреплено к стене и окрашено в глубокий тёмно-синий цвет. Особенно эффектно оно встречает гостей из коридора.

Юлия Тельнова, дизайнер:

— Ещё одной очень важной переделкой стало увеличение высоты дверных проёмов на первом и втором этаже. Эта идея возникла параллельно с другой — использовать синий цвет в окраске холла второго этажа. Медные абажуры светильников дополнили картину. После я предложила стеклянное ограждение лестницы, чтобы всю эту красоту было видно при подъёме с первого этажа. Так проходное помещение холла обрело свою индивидуальность и выразительность.

Статьи по теме Старая мансарда или яркая гостиная — что выбрать? Стильный интерьер на 130 метрах, от которого невозможно отвести взгляд

Материалы и внутренняя отделка

Заказчики внимательно относятся к безопасности своего дома и просили дизайнера использовать максимально экологичные материалы. Это стало одним из поводов заказать мебель в Европе, где следят за качеством продукции. В итоге были выбраны следующие материалы.

Для стен: краска Beckers (все помещения), Benjamin Moore (синий цвет в холле второго этажа и серый цвет в комнате отдыха цокольного этажа); Mutina, коллекция Azulej (ванная и душевая — декоры), Peronda, коллекция Botania (фон — ванная и душевая), Bas-Relief (фартук кухни); натуральный кварцит (гостиная, стена у камина); закалённое крашеное стекло (гостиная), еловые панели (сауна); обои Cole & Son, коллекция Fornasetti II (кабинет первого этажа), обои Caselio, коллекция Miss Zoe (детская дочки), обои York, коллекция Boy`s World (детская сына), обои Boras Tapeter, коллекция Borosan (спальня).

Для полов: керамогранит Peronda, коллекция Alumiland (пол первого этажа), керамогранит второго этажа.

В проекте также использованы: мебель для ванной и сантехника Duravit, корпусная мебель Mobilstella (детские, спальня), Twils — детские кровати, Poliform (обеденный стол Dolmen Due, табуреты Ics-Ipsilon, диван Bristol, синее кресло Mad у камина, кресло Santa Monica в холле второго этажа), Bonaldo (стойка для ТВ в гостиной, журнальный столик в комнате отдыха, цокольный этаж), обеденные стулья Tonon, модель Up chair, барная стойка из искусственного камня на заказ, журнальные столики B & B Italia — гостиная, кресло Husk B & B Italia (детская дочки), кухонный гарнитур Cesar, светильники Artemide и Fabbian.

Читайте также:

Самые необычные деревянные дома, построенные в России

Загородный дом с отделкой из фанеры: современно и доступно

12 лучших домов и интерьеров сентября-2017