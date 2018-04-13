Новая дизайнерская уличная мебель украсит Большую Садовую к ЧМ-2018

Необходимость такой траты Виталий Кушнарев обосновывает большим туристическим потоком, который хлынет на центральные улицы в дни мундиаля. Именно Большая Садовая и парк Горького примут на себя основную волну туристов.

«В мае у нас запланирован конкурс на приобретение малых архитектурных форм для окончательного обустройства Садовой и Парка Горького. Мы планируем приобрести уличную мебель достаточно неплохого качества, — рассказал Кушнарёв.

Отдельно градоначальник отметил, что эта мебель будет значительно отличаться в лучшую сторону от прежней по качеству и уровню комфорта. Конкретные дизайн-проекты пока что не показывали, но ряд ростовских СМИ уже выдвинул предположение что скорее всего они будут близки к разработкам ростовского архитектора и дизайнера Андрея Герцена. В прошлом году он уже победил на конкурсе дизайна малых садовых форм. Тогда дизайнер получил не только денежный приз, но и заказ на разработку габаритных чертежей к техзаданию конкурса на производство уличной мебели. Именно тогда первый раз было озвучено намерение администрации изготовить новую мебель для Большой Садовой.

По своему дизайну представленная мебель перекликается с лавочками, установленными на набережной реки Дон. Лаконичный дизайн, строгие формы и удобство. В планах властей была заявлена установка около 300 лавочек и 600 приствольных решеток.