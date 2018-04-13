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В каких ювелирных украшениях будут ходить звезды
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В каких ювелирных украшениях будут ходить звезды 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Вечеринка была приурочена к визиту ювелирного дубайского дизайнера Adelya, представившей гостям новую коллекция драгоценных изделий с восточным колоритом. Среди тех, кто пришел навестить салон в этот день и примерить украшения, в которых этим летом будут ходить самые модные звезды, были светские дивы Москвы, в том числе дизайнер и стилист Оксана Он и бизнесвумен Яна Валенсия.
— рассказывает об источниках своего вдохновения Аделя Бахтиярова.
Больше ярких фото с приема в роскошном цветочном салоне Виктории Крутой и Виктории Сощенко ищи в нашей галерее! А тебе давно дарили классные ювелирные украшения?
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Фото:пресс-служба
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