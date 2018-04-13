Яркая морская мансарда с гостиной и спальней

Эта мансарда наполнена простыми, но вместе с тем нестандартными решениями, яркими оттенками и настроением лета, моря и отпуска.

Работают в сфере дизайна интерьеров около 15 лет (Екатерина 15, Сергей присоединился 4 года назад). Очень любят оформлять загородные дома — из-за большего пространства, близости к природе и духа свободы, которого нет в городе. Однако к оформлению квартир творческий дуэт испытывает не менее трепетные чувства.

Кредо: создание пространства, комфортного для существования человека, при этом ставя личность на первый план — у жилья должен быть характер.

В проекте переделки этой 30-метровой мансарды для программы канала НТВ «Дачный ответ» дизайнерам пришлось иметь дело с очень непростым пространством — неправильная геометрия и невысокие потолки (от 1,3 до 2,5 м).

Изначально здесь были две изолированные комнаты. В процессе переделки, прислушиваясь к пожеланиям героев программы, комнаты объединили. Запрос был довольно простой — быть всегда вместе, но при этом иметь возможность изолироваться при несовпадении режимов. Среди пожеланий были также гардероб, рабочая зона и место для просмотра ТВ. Судя по отзывам хозяев, дизайнерам удалось воплотить их мечты.

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Поскольку пространство было нестандартным, решения потребовались под стать. Практически вся мебель была сделана на заказ по эскизам дизайнеров. Кровать, стеллаж за изголовьем, стеллаж в рабочей зоне, кресла с асимметричными подлокотниками, позволяющими сдвигать их в диван, гардеробная, журнальный столик.

Цветовое решение было выбрано контрастное, с преобладанием нейтрального серого и красно-синими акцентами. Геометрия пола должна была отвлечь от геометрии самого помещения. Двери в проекте — производства фабрики «Софья», информационного спонсора программы. Но и здесь авторы применили нестандартный приём обработки материала — окрасили полотна в синий и дополнили белой раскладкой.

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