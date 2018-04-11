Чередующиеся шестиугольники украсят фасад концертного зала парка «Зарядье»

В оформлении стен будет использоваться в основном дерево и стекло.

Стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала в парке «Зарядье» украсят чередующиеся шестиугольники.

— Шестиугольники стали объединяющим паттерном в «Зарядье». Этот рисунок украсит стеклянные фасады, пол и внутренние помещения концертного зала. На сегодня ведется отделка интерьеров, монтаж инженерных систем, освещения, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Он добавил, что работы над фасадами здания также практически завершены.

Напомним, что одновременно концертный зал в «Зарядье» смогут посещать до 1,5 тысячи человек. В филармонии будет обустроен репетиционный зал на 400 мест, буфет и зона отдыха с открытой террасой.

Открыть зал планируется летом текущего года, чтобы филармония могла принять мероприятия московского урбанистического форума.

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