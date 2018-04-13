Двухкомнатная квартира: реальный пример хорошей перепланировки

Небольшая площадь квартиры не должна стать преградой для создания уютного и вместительного пространства. Хороший дизайнер найдёт решение, даже если задача кажется очень сложной. А если перепланировка не только необходима, но и возможна, это оказывается просто подарком для творческого человека! По просьбе заказчиков дизайнер интерьеров Наталья Краснобородько смогла расширить кухню — именно за счёт перепланировки, а также создать много мест для хранения и не перегрузить при этом пространство. Бонусом стали яркие акценты, которые распределили визуальную нагрузку идеальным образом по всей квартире.

Правда, изначально заказчики хотели получить очень яркий и броский интерьер, но так как разместить предстояло много предметов мебели на довольно небольшой для такого количества задач площади, то пространство было бы перегружено и визуально, и фактически. В итоге после обсуждений решили остановиться на более нейтральном цвете стен, а яркости добавить отдельными элементами. Так родилось название проекта — «Яркие акценты».

Наталья Краснобородько, дизайнер интерьеров

Окончила Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, специализация — дизайн и декорирование интерьера.

Награды: Houzz Best Service 2017, Houzz Best Service 2018.

Кредо Натальи: «Хороший интерьер возможен только на основе образа жизни заказчика».

Хозяева квартиры — молодая семейная пара с дочкой трёх лет, увлекающиеся йогой и рыбалкой, ценящие красоту и гармонию. Заказчики сразу же решили, что хотят получить в результате переделки своей квартиры. Прежде всего они попросили дизайнера разместить на кухне диван и вместительный разбирающийся обеденный стол для приёма гостей, при этом сохранив функциональность помещения.

Кухня получилась такой, о которой может мечтать любая хозяйка. Здесь всегда очень светло, поскольку естественное освещение дополняется встроенными и декоративными разноплановыми светильниками. Мерцающие блики, играющие на поверхности потолочных ламп, делают кухню ещё уютнее. Спокойная фоновая гамма отражена в отделке, основная же декоративность интерьера раскрывается в деталях. А диван разместился просто идеально!

Короб на кухне сделан не только как декоративный элемент для подсветки, но и чтобы спрятать выход для вытяжки. Вся мебель поднята в потолок для максимального увеличения вместимости. При этом довольно объёмные шкафы не выглядят массивно, сверху не собирается пыль. Такой приём дизайнер заранее обсудил с заказчиками, и все замеры для мебели были сделаны уже после чистовой отделки.

Отдельная детская комната получилась небольшой, но очень уютной и светлой благодаря угловому расположению и двум большим окнам. Ёмкие системы хранения позволяют не захламлять пространство, что прекрасно умеет делать любой трёхлетний ребёнок. При этом небольшой вигвам вписывается в интерьер по форме и цвету, создавая укромный уголок для игр.

Спальня для родителей выдержана в неброской гамме. Для шкафа специально предусмотрена ниша, чтобы его глубину не было видно и он сливался со стенами. Текстиль очень жизнерадостный по рисунку и цветовой гамме, при этом неброский, не перетягивающий внимание от остальных деталей. Светильники и картины над изголовьем составляют небольшую композицию, по стилю поддерживающую идею всего пространства. Зеркальные вставки и косметический столик у окна при скромных размерах прекрасно выполняют свои функции.

Ванная комната и санузел в этой квартире раздельные, но стилистически едины и неделимы. Серый цвет узорчатой плитки и медный оттенок аксессуаров выглядят акцентами на фоне светлого фона и светло-коричневого цвета мебели. Заказчики хотели разместить в ванной комнате полноценную раковину и ванну, ёмкую систему хранения, вписать сюда же стиральную и сушильную машины. Это удалось сделать настолько успешно, что техника кажется и вовсе незаметной, а шкаф совсем небольшим.

Длинный коридор между спальней и санузлами превратился в картинную галерею. Он не выглядит узким благодаря светлой гамме отделки, несмотря на яркий плинтус.

Наталья Краснобородько считает, что ей удалось реализовать пожелания заказчиков в полной мере. И трудно с этим не согласиться, увидев проект во всех деталях.

Планы помещения до и после подготовки проекта.

Список брендов по помещениям

Кухня

кухонный гарнитур — на заказ по эскизу дизайнера;

стулья — Cherner, Cosmorelax;

подвесные светильники — Loft Designe;

шкаф с ящиками — Стокгольм, ИКЕА

обеденный стол — Сomfortstol;

диван — Woodcraft, «Лиссабон 8»;

ковёр и подушки — HM Home;

настольная лампа — Loft Designe.

Детская

детская мебель — «Сиело»;

ковёр — Стокгольм, ИКЕА;

детский стол и стул — СУДВИК, ИКЕА;

подвесной светильник — Origami Bird Pendant Duo, Loft Concept;

подвесная люстра «Улыбка».

Спальня

прикроватные столики — Zara Home;

ковёр — OДУМ, ИКЕА;

кровать — Camelgroup Storm, Blomer;

гардероб — ПАКС ИЛЬСЕНГ, ИКЕА;

компьютерный стол — Youk, the Idea;

люстра — Molecule Gold Chandelier, Loft Concept;

стул — ВОЛЬФГАНГ, ИКЕА;

бра — 5519, Loft Design.

Санузлы

мебель — на заказ по эскизу дизайнера;

душ — Boheme Medici Presente 313;

ванна — Kaldewei;

смеситель — Boheme Medici Presente 312;

полотенцесушитель — TERMINUS Версаль Бронза П4.

Прихожая

мебель, шкаф — на заказ по эскизу дизайнера;

зеркало — Стокгольм, ИКЕА.

Обои, краска, текстиль

краска — Dulux;

текстиль — HM Home и ИКЕА;

в детской шторы на заказ.

Полы, двери

напольная плитка — Peronda House of Vanity;

паркетная доска — дуб Porto Grande однополосный Barlinek;

фартук — Zirconio Creta Tizа;

молдинги в спальнe — из Orac Decor;

двери — Galant, «Волховец».

Автор визуализаций — Наталья Краснобородько.

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