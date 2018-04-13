Как оформить дверной проем: 35 интересных идей

Когда разговор заходит о выборе оформления дверного проема, в первую очередь необходимо определиться с его формой. Это может быть классический проем в виде прямоугольного портала, проем в виде арки или проем нетипичной формы. Далее выбирается способ и материал отделки портала.

Дверной портал

Классическое и самое распространенное решение для оформления дверного проема. Дверь в таком проеме находится в подобранном ей под цвет портале, зачастую с различными элементами декора.

Для обустройства такого портала сначала удаляются все элементы предыдущей двери: коробка, дверное полотно и другие конструктивные элементы. Затем проем обрабатывают, при необходимости расширяют или сужают. После этого происходит отделка выбранными материалами.

Чаще всего стиль такого оформления лаконичный и сдержанный.

Фото: Instagram brenchdecor

Фото: Instagram klokov_di Фото: Instagram sonakapital

Дверной проход в виде арки визуально расширяет комнату и позволяет значительно сэкономить функциональное пространство. Также это решение улучшает вентиляцию в квартире.

Важно учитывать, что, если потолки в комнате ниже двух метров, полукруглая форма арки визуально их еще больше опустит. В случае низких потолков лучше смотреться будет вытянутая арка в форме эллипса.

В последнее время обрели популярность так называемые фальш-арки. К обычному дверному проему прикрепляется элемент из гипсокартона или полиуретана. Затем вся конструкция закрашивается, затираются стыки между стеной и фальш-аркой. Такой способ не требует больших финансовых и физических затрат и возможен в любом проеме, обладающем достаточной высотой.

Фото: Instagram niart_interior

Фото: Instagram niart_interior

Фото: Instagram pravsha.kz Проемы необычной формы

К таким проемам относятся арки в виде трапеции, треугольника, полукруга или ассиметричной формы. Их устанавливают только в том случае, если ширина предполагаемого прохода может быть значительно больше обычной.

Фото: Instagram evrostoi_krsk

Фото: Instagram new_interior_journal

Фото: Instagram niart_interior

Фото: Instagram repair_secrets

Материалы отделки

Оформить дверной портал можно несколькими материалами:

дерево;

декоративный камень;

полиуретан;

декоративная штукатурка;

плитка.

Отделка деревом

Классической считается отделка деревом. Она используется в большинстве исторических стилей. Для этих целей чаще всего используется дуб, ясень, граб и сосна. Так как сосна легче в обработке, стоимость портала из нее ниже, чем из других пород.

Заменой натуральному дереву может стать МДФ — материал из прессованных волокон дерева.

Фото: Instagram brenchdecor

Фото: Instagram dveri_turna

Фото: Instagram fmebelru

Фото: Instagram woodtime_krd Отделка полиуретаном

Полиуретан — гибкий и плотный материал, из которого часто делают каркас арки. Также он позволяет создать имитацию дорогостоящей гипсовой лепнины. Закрепление такой лепнины производится при помощи специального клея. Так как материал очень легкий, его выдержат даже гипсокартонные стены. Из полиуретана также можно создать колонны по бокам дверного проема.

Фото: Instagram aivazovalee

Фото: Instagram dizayn_interier.tj Фото: Instagram dveri_turna

Фото: Instagram hayat116_platya

Фото: Instagram olgapovarova

Фото: Instagram v_d. s_

Фото: Instagram niart_interior

Фото: Instagram narod_dveri

Отделка декоративным камнем

Декоративный камень придает интерьеру оттенок роскоши и элегантности. Такое оформление стоит дороже, но производители предлагают широкий ассортимент искусственного камня, благодаря чему почти всегда можно найти подходящий вариант.

При выборе такого оформления необходимо учитывать материал, из которого сделана стена, ведь камень гораздо тяжелее дерева или полиуретана.

Перед оформлением прохода искусственным камнем, стены выравнивают с помощью шпаклевки. Далее готовят клей. Выбор клея зависит от веса камня: для легких вариантов подойдет жидкий клей; для тяжелых разновидностей делают раствор из цемента, клея, извести и песка. Облицовку начинают с нижней части и постепенно поднимаются, давая скрепляющему веществу возможность высохнуть и закрепить камень на месте.

Фото: Instagram alexeylev0371

Фото: Instagram andreimybinar

Фото: Instagram andrejkamensaranask

Фото: Instagram gipsomir2017

Фото: Instagram mezonin_desing

Фото: Instagram sparta_gips

Фото: Instagram cattage_blog

Отделка штукатуркой

Декоративная штукатурка подойдет тем, кто хочет оформить проем самостоятельно. Перед ее нанесением основание арки выравнивают и обрабатывают грунтовкой. После высыхания наносят штукатурку. Внешний вид полученной поверхности зависит от формы и поверхности используемого валика. После высыхания штукатурку можно покрасить в любой цвет или оставить белой, покрыв защитным слоем.

Фото: Instagram _domri_

Отделка плиткой и мозаикой

Еще один стильный вариант офомления арки — плитка. Перед ее монтажом стену выравнивают, покрывают покрывают цементной штукатуркой и начинают выкладывать плитку снизу вверх. Если выкладывается мелкая мозаика, нужно следить чтобы ее ряды были ровными.

Фото: Instagram remontvdobrieruki

Дверной проем со шторами

Есть еще одна возможность оформить дверной проем, не прибегая к ремонту, — это использование разнообразных штор и занавесей. Они позволяют соблюсти баланс между уединенностью и свободным пространством. Кроме того, шторы могут стать ярким элементом оформления комнаты. Такой декор можно подобрать для любого прохода, но важно выбирать его, исходя из цветовой гаммы помещения и стиля интерьера.

Межкомнатные шторы могут быть выполнены из легкой полупрозрачной ткани или из ниток с бусинами. Они создают дополнительное ощущение легкости и воздушности, минимально ограждая пространство. Если же хочется большего уединения, возможен вариант с тяжелой и плотной тканью. Такие шторы подойдут богемному стилю оформления комнаты.

Фото: Instagram bleek_art36

Фото: Instagram forageandlace

Фото: Instagram shtori_iz_busin_minsk

Фото: Instagram thedharmadoor