С потолка — на пол

Каждый, кто хоть раз пережил ремонт, клянется, что больше никогда не начнет его снова, но однажды с наступлением весны ловит себя на мысли, что опять погружается в мечты… Словом, ремонт — естественное состояние «человека домохозяйствующего». А укротить непростой ремонтный характер помогут профессиональные консультанты магазинов, которые представлены в Центре дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском», и дизайнеры, которые приезжают сюда в поисках свежих творческих идей и нестандартных отделочных материалов.

Определившись с полами в ванной и на кухне (керамогранит, керамическая плитка, ламинат, дерево, etc., о чем мы говорили в прошлый раз), можно двигаться дальше — по стенам и потолку. Нет, не расстраивайтесь, бегать по потолку от ужасов ремонта не придется — огромный выбор материалов, представленных в «Экспострое на Нахимовском», вкупе с советами профессионального дизайнера позволят подобрать для вашего потолка что-нибудь посимпатичнее отпечатков ног хозяина.

Ну а теперь несколько серьезных советов. По потолку и правда придется если не пробежаться, то пройтись в самую первую очередь: потолок, стены, пол — приступать к отделке профессионалы советуют именно в таком порядке, иначе ваша роскошная паркетная доска или красивый ламинат могут быть серьезно испорчены (читай — безвозвратно потеряны).

В «верхней отделке» по-прежнему актуальны навесные потолки и гипсокартон, который, во-первых, экологичен, а во-вторых, хорошо режется и пилится под любые размеры. Кроме обычного гипсокартона, потолок можно оформить деревянными и шпонированными панелями и даже использовать пробковое покрытие.

Выбор отделочных материалов, помимо эстетических запросов и экономических возможностей хозяев жилья, зависит еще от множества причин, начиная с предназначения помещения. Вот, скажем, краска: для ванной нужна более влагостойкая, для детской, наверное, стоит подобрать максимально экологичную… Хотя все высококачественные современные краски влагостойки и не содержат вредных примесей, поэтому могут быть использованы практически везде.

Краска бывает матовая, полуматовая или глянцевая, и, увы, заранее никогда не известно, какая будет эффектнее смотреться именно в вашей квартире. Поэтому, прежде чем затариваться понравившимся вариантом, поступите так, как обычно советуют профессиональные консультанты в магазинах «Экспостроя на Нахимовском»: купите пробник — маленькую баночку краски (у всех серьезных производителей такие есть), сделайте выкрас (формата А4, как бумажный лист, или еще лучше формата А3, как развернутая газета) и, прикладывая выкрас, посмотрите, как краска будет смотреться вот на этой стене у окна, и вот на этой, противоположной, и еще вот в том углу, где, может быть, разместится напольная ваза…

И если вы думаете, что выбирать придется между белым, серым и светло-бежевым, то глубоко ошибаетесь! У каждого серьезного производителя минимум десять оттенков белого, десять оттенков серого и любого другого цвета — десять минимум! Кроме того, краску могут колорировать специально под дизайн-проект, и она будет вообще эксклюзивного, только вашего цвета. К тому же чем качественнее краска, тем фактурно интереснее она может смотреться. Словом, покупать краску в полном объеме можно, только проведя разведку боем, то есть тщательно подобрав ее вместе с дизайнером.

Конечно, в отделке стен можно использовать и другие материалы: декоративную штукатурку (выгодно смотрящуюся, но капризную, и, как уверяют дизайнеры, хороших штукатурщиков еще пойди найди), обои (по-прежнему актуальны, хотя сегодня используются, как правило, как декоративный элемент — для создания эффектных цветовых пятен), ткани и текстильные обои (у нас не самый популярный, но в грамотном исполнении очень выигрышный отделочный материал), дерево (вариант на все времена) и т. д.

Что касается пола, то и массивная доска с геометрическими орнаментами, и инженерная доска с металлическими вставками, и красиво подобранный ламинат — все это сегодня в тренде.

Кстати, ковры тоже не ушли в далекое прошлое: те, кто внимательно читал материалы прошлого цикла «Интерьер с характером», знают, что в некоторых стилях без ковров не обойтись, они там почти неотъемлемый элемент. Словом, весь Центр дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» с его более чем 1000 магазинов, в которых представлено более 4000 брендов, стоит обойти не торопясь, чтобы подобрать тот материал, который больше всего греет вашу душу и меньше всего заставляет думать о напрасно потраченных деньгах. А уж когда речь пойдет об отделке кухни, торопливость станет просто опасной! Но об этом — в следующий раз.

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