30+ идей для ванных комнат, которые заслуживает ваш интерьер

В начале апреля в Москве состоялась долгожданная выставка MosBuild 2018, на которую съехались архитекторы, дизайнеры, строители, знатоки и любители дизайна со всей страны и не только. Мы тоже не могли остаться в стороне и отправились на поиски самых крутых новинок, трендов и стильных идей для интерьеров. Начнем с ванных комнат, и посмотрим, как лучшие бренды предлагают нам их оборудовать.

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Grohe

Новость для поклонников бренда — теперь он выпускает еще и коллекцию сантехнической керамики лаконичного минималистичного дизайна. Каждый предмет из коллекции прекрасно сочетается с душевыми системами и смесителями Grohe. Кстати, о смесителях: разнообразию форм, отделок и цветов можно позавидовать. Так что, если вы этого еще не видели, сейчас самое время ознакомиться!

Laufen

Тончайшая керамика — главная гордость бренда, но не единственная. В этот раз мы с удовольствием открыли для себя новую коллекцию Sonar, автором которой стала сама Патриция Уркиола. Константин Грчик расширил свою коллекцию Laufen Val, представив новую круглую ванну. А уже известная коллекция Kartell by Laufen от Людовики и Роберто Паломба теперь доступна в трех дизайнах.

Первое, что привлекало внимание на стенде — это коллекция Armani/Roca, созданная самим Джорджио Армани с учетом его философии и узнаваемого стиля. На первый взгляд кажется, что золотая раковина, которая на самом деле состоит из керамики, на самом деле обтянута кожей и даже напоминает ее при прикосновении. А для любителей современных ванных комнат и смелых изгибов бренд предлагает коллекцию Beyond, в которой современные технологии и новые материалы объединились с оригинальным дизайном.

Villeroy & Boch

Хорошо, когда все в одном месте. Вот и этот бренд предлагает коллекцию Antheus, в которой есть и сантехника, и мебель, и даже зеркала. Помимо новых ванн, раковин и унитазов наше внимание привлекла коллекция Finion — коллекция мебели с множеством интеллектуальных функций и эмоциональным освещением. Десять цветов лака и натурального шпона были представлены в виде навесных полок с подсветкой, которые выглядят словно кубики. Очаровательная и удобная находка для современной ванной комнаты!

Jaquar

Компания из Индии представляет удобные и эстетичные решения для ванных комнат премиум и лакшери сегментов. Это раковины с невероятными смесителями без ручек, которые включаются одним движением, душевая система, которая с помощью сенсорного управления комбинирует несколько вариантов струй, дешевые лейки и смесители, которые превратят ванную комнату в мечту.

А особое внимание российских посетителей привлекла необычная система, которая возвращает нас в прошлое и помогает почувствовать единение с природой. Наполняясь водой под ее весом своеобразная корзина наклоняется и поливает того, кто в это время под ней стоит. Словно из ведра окатили!

Hansgrohe

Кроме смесителей всех форм и размеров, бренд представил новые душевые системы. Но одной из главных фишек стала новинки совсем не для ванной комнаты, а для кухни — это гранитные раковины. Помимо своих дизайнерских и практических свойств, раковины снабжены кнопкой, которая регулирует подачу горячей воды. И находится эта кнопка может в любом месте, там, где вам удобно.

Гигантские душевые лейки, в том числе в нарядном позолоченном варианте, собрали вокруг себя всех желающих полюбоваться на десятки прохладных струй. Но главный фурор без сомнения заслужила новинка AXOR ShowerHeaven — верхний душ длиной 1,2 м и шириной 30 см. Он может похвастаться четырьмя так называемыми «крыльями», которые можно регулировать и создавать всевозможные комбинаций струй и их направления. Новое слово в мире гидромассажа!

Geberit, Keramag

Умные унитазы — это то, чем так известен Geberit. Унитаз-биде AquaClean Mera устраняет запахи, выполняет обязанности душа, фена, светится, подогревает сидение и управляется с телефона. А у Keramag удобная новинка, которую оценят любители постоянно что-то менять в интерьер и в облике ванной комнаты. Это магнитная доска, с которой крепятся полочки всевозможных назначений, размеров и в любой количестве. Все это часть современной безручечной коллекции Keramag Acanto, которая доступна в четырех оттенках.

Макслевел

Поставщик сантехники представил на своем стенде два бренда — Diesel и Scavolini. Главной новинкой стала брутальная коллекция Diesel Open Workshop — образец того, что индустриальный стиль может быть уютным. Сочетание стекла и металлических модульных конструкций кажется контрастным и необычным, ведь эти два материала вызывают совершенно противоположные ассоциации. А удобные полотенцедержатели делаеют коллекцию не просто дизайнерской, но и практичной.

Но не только за брендами и новинками люди заходили в павильон сантехники. Здесь же на втором этаже именитые московские дизайнеры представили своё видение идеальной ванной комнаты. Каждый из семи проектов — это произведение интерьерного искусства, каждая ванная комната не похожа на другие и демонстрирует сильные стороны и стилевые особенности своего создателя. Эта мини выставка стала своеобразным срезом нынешнего представления о ванной комнате и ее роли в жизни современного человека. Выводы делайте сами!

Черная ванная комната постепенно превращается в главный тренд года, а может и не только. Мы даже посвятили этому отдельную статью, которую вы можете найти по ссылке. Интерьер ванной комнаты, который создала Диана Балашова, — это пример не только стильного и современного, но и функционального помещения. Здесь кожаные кресла и ванна с подсветкой органично смотрятся на фоне утилитарной постирочной. Черный цвет даже стиральную машинку заставляет казаться дизайнерской и достойной внимания. А черно-белые фотографии во всю стену 0 пример любви к себе, своему телу и комфорту. Эту любовь и призвана выражать современная ванная комната.

Женя Жданова

Абсолютно другая ванная комната Жени Ждановой — образец второго главного тренда — ярких цветовых сочетаний. Оттенки, которые так осторожно используют дизайнеры в своих проектах, Женя просто взяла и замиксовала. Фиолетовый, ярко-розовый, бирюзовый, черный оттенки да еще и с золотыми деталями все вместе образовали суперстильный коктейль.

Стенд был разделен на две зоны: открытую, с ванной, над которой висела великолепная люстра Any-Home и яркое панно по известной картине Славы Фокка. Представить сложно, как Жене Ждановой удалось уговорить Славу — известного русского художника-символиста, живущего теперь за границей и выставляющегося в Нью-Йорке — дать разрешение напечатать панно по одной из своих работ для выставочного стенда. Но именно это панно, как говорит сама дизайнер, для многих стали лицом стенда.

Об удобстве хозяйка стенда тоже не забыла — по бокам от душевой поместились встроенные шкафы, где нашлось место для хранения, стиральной машинки и двух стайлеров для одежды LG.

А вот что еще осталось за кадром: по стенду разливался специально подобранный аромат, и еще здесь звучала «тропическая музыка» — для полного погружения в атмосферу, задуманную дизайнером.

Дима Логинов

Розовый цвет вообще претендовал на звание самого любимого среди дизайнеров на выставке. Пространство своей ванной комнаты Дима Логинов решил не заставлять, а в свойственной для себя манере оформил максимально минималистично, даже аскетично. Зато акцентов не пожалел! Тут и провокационная надпись на стене, и банки с красками, и яркое сочетание цвета фуксии с бронзовой отделкой.

Майк Шилов

Майк Шилов напротив в своём проекте представил всё, что может понадобиться человеку в ванной комнате и даже более того. Кажется, здесь при желании можно провести целый день, наслаждаясь комфортом и уединением. Не зря эта ванная так и называется — «ванная комната гедониста». С другой стороны — это отличный пример того, как используя всего один цвет, оформить нескучное помещение при помощи форм, фактур и разных материалов. Тем более серый — цвет, который не выйдет из моды никогда.

Максим Лангуев

Представьте, как бы было прекрасно, если бы все общественные туалеты выглядели так! Маленький бассейн, окруженный зеленью, — это дизайнерская идея, которая не несет никакого практического смысла, точно также как и 50 душевых леек, встроенных в потолок, но именно благодаря таким идеям, проект получился уникальным и привлекательным. Он заставляет задуматься: а почему, собственно, туалет не должен дарить вдохновение и быть красивым?

Ольга Мальева

И снова розовый цвет в большом количестве, но на сей раз нежный и женственный. Эта ванная комната, выполненная в традициях поп-арта, вызывает ассоциации еще и с космосом. Цветные глянцевые поверхности, геометрические формы, контрастные цветовые сочетания — на все это заказчики дизайнеров стали соглашаться все чаще, и это не может не радовать. Белая ванная комната постепенно забывается!

Надя Зотова

Надя представила ванную комнату для загородного дома, и потому здесь так много дерева, грубого, словно необработанного. Между прочим, это тренд, который очень скоро начнет появляться повсюду, и далеко не только в загородных домах. А сочетание такого материала с ванной плавных форм, цветным стеклом и современной сантехникой — это отличная шутка дизайнера, умеющего работать с контрастами.

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