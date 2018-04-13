Гостиные ряды накроют куполом 

У Гостиных рядов в Калуге появится пропускающий свет купол площадью более 4,3 тысячи квадратных метров. Такое решение было принято 13 апреля на заседании архитектурного совета при губернаторе. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, согласно представленному на заседании проекту, конструкция будет интегрирована в существующий архитектурный ансамбль и не затронет его несущие конструкциии. По мнению министра культуры и туризма Павла Суслова, купол позволит сделать внутренний двор Гостиных рядов всепогодной площадкой. Как сообщается, Анатолий Артамонов в целом одобрил предложенный проект. По итогам обсуждения он рекомендован к реализации с учетом высказанных участниками заседания замечаний. Напомним, возможность установки купола над внутренним двором Гостиных рядов несколько лет назад, когда обсуждалась концепция реконструкции этого памятника архитектуры, рассматривалась. Но потом от этой идеи решено было отказаться. Почему к ней решили вернуться сейчас, спустя почти два с половиной года после завершения реконструкции Гостиных рядов, в сообщении не поясняется.