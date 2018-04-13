Что такое Outfit?

Оutfit — современный термин, определяющий модное или стильное сочетание вещей. «Аутфит» схож со значением слова «look», но это принципиально разные описания образов.

Look определяет внешний вид в целом: одежда, обувь, аксессуары, макияж и прическа. Оutfit — это конкретное сочетание в одежде, обуви и аксессуарах между собой, в него не входит макияж и прическа.

Например, в глянцевых журналах можно увидеть картинки, на которых представлен со вкусом подобранный гардероб: платье или костюм, обувь, шарфик или изящная бижутерия, сумочка и часы, все это и есть аутфит — набор вещей, которые сочетаются между собой и позволяют создать стильный и гармоничный образ.

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