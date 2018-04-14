Современное шале в Ленинградской области

Основным отделочным материалом стало дерево, которым оформили потолок с фальшбалками и легкую перегородку из ламелей в гостиной. Его дополнили травертином и песчаником. Но полностью воссоздавать стиль шале не стали.

Семья с девятилетним сыном и шестнадцатилетней дочерью часто бывает в Альпах. «Интерьер нового загородного дома они видели как парафраз на традиционные альпийские шале, но без исторических аллюзий и патины», — рассказывает автор проекта, архитектор Николай Банников.

Все приватные помещения в большом трехэтажном доме площадью

350 кв. м расположены на верхних этажах, и для них разрабатывать дизайн-проект не требовалось. Архитектор оформил только первый этаж с просторной гостиной-кухней-столовой, где собирается вся семья и многочисленные гости.

Дерево — основной материал, который использовали в отделке. Гладкими темными досками оформили широкие плинтуса и потолок, создали фальшбалки и полупрозрачную перегородку из ламелей, которой отделили проходную часть гостиной.

«Подыгрывает дереву травертин и песчаник. Решения по отделке нам подсказали близость Ладоги и природа севера, — делится архитектор. — Насыщенный тон дерева и прохладный фон камня — это наша версия северного интерьера. Он современный, но ничуть не холодный, а теплый и очень уютный».

Основные системы хранения и многочисленные помещения хозяйственного назначения расположены на цокольном этаже и в мансарде. Большой гардероб для верхней одежды установили при входе в дом — это помещение от гостиной отделили стеклянной перегородкой. В спальне тоже предусмотрели встроенный платяной шкаф с фигурным фасадом.

Мебель подбирали у итальянских и немецких производителей. Она слишком современная для стилистики традиционного шале, но именно такого эффекта и хотели добиться авторы проекта.

Обилие дерева и камня в отделке смягчили при помощи текстиля и мягкого освещения. Это сочетание позволило создать визуальный образ шале без недостатков жизни в старинном особняке.