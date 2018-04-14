Как оформить спальню в малогабаритке: 7 идей ИКЕА

Решения ИКЕА — настоящее спасение для небольших квартир. Чего стоят только оригинальные идеи маленькой спальни. Вдохновляемся и рассказываем про некоторые из них.

Хотите визуально увеличить пространство спальни? Выбирайте мебель и текстиль светлых пастельных оттенков. С ними интерьер будет выглядеть легче и свежее.

Подумайте: нужна ли вам тумба, если вместо нее можно использовать комод? Он более вместительный и тоже подходит для хранения мелочей. А если добавить в ящики комода органайзеры, там всегда будет порядок.

Каркас кровати тоже может быть функциональным — используйте широкое изголовье с полками для хранения книг. На него можно поставить настольную лампу для чтения.

В ящики под кроватью очень удобно складывать постельное белье и подушки. Экономит место в шкафах и при этом аккуратно выглядит.

Если вам кажется, что места для хранения совсем мало, используйте стены. Полки и крючки для хранения вещей — отличное дополнение к шкафам и комодам. Но постарайтесь не захламлять их, оставьте немного воздуха, как на этом стенде. Чем не арт-объект?

Громоздкие лампы и торшеры — это красиво, но не практично для маленькой спальни. Самое время присмотреться к настенным светильникам. Особенно к тем, которые могут менять направление и интенсивность освещения.

Хотите визуально увеличить пространство спальни — поставьте зеркальный шкаф. Или добавьте уюта, отказавшись от дверцы шкафа и повесив вместо нее штору. Кстати, ее можно менять хоть каждый месяц, по настроению.

А если хочется добавить легкости в интерьер, попробуйте модульные системы хранения вместо объемных шкафов. Такие легко разобрать, передвинуть или дополнить при необходимости.

Чтобы интерьер не смотрелся скучно, добавьте ярких штрихов. Лучше всего сделать акценты на небольших элементах декора — подушки, часы, статуэтки. А иногда для настроения в спальне бывает достаточно лишь одного яркого комода ИКЕА.