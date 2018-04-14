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Cпокойные тона и интересные фактуры: квартира в Гетеборге
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Cпокойные тона и интересные фактуры: квартира в Гетеборге 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Думаете, индустриальные мотивы невозможно сочетать с классическими? Приготовьтесь удивляться: в этой небольшой, светлой и уютной трехкомнатной квартире в Гетеборге (Швеция) нашлось место не только классике и лофту, но и скандинавскому стилю. Причем смотрится все это невероятно гармонично, естественно и ничуть не претенциозно. В чем секрет? Давайте разбираться.
При беглом взгляде стиль этой квартиры хочется однозначно охарактеризовать как скандинавский: обилие светлых тонов, белая мебель, простота форм, окна без штор, уютные балкончики, натуральные материалы и аккуратные акценты.
Однако при детальном рассмотрении оказывается, что в обстановке присутствует немало элементов классического стиля: обратите внимание на довольно активный рисунок обоев, лепнину на потолке, форму ванны и смесители в санузле.
Более того, в квартире имеются и индустриальные мотивы: кирпичная кладка и грубые деревянные доски на кухне, ящик в качестве придиванного столика в гостиной, металлический органайзер в прихожей.
Секрет симбиоза трех довольно разных по настроению стилей, во-первых, — в единой сдержанной цветовой гамме. Нейтральные цвета объединяют все элементы в цельную картину. Во-вторых, детали с ярко выраженным стилем не так бросаются в глаза, поскольку оттеняются «фоном» из мебели и предметов интерьера простых лаконичных форм.
В целом интерьер оформлен «вне времени» — то есть останется актуальным на многие годы, а то и десятилетия. Но в оформлении присутствуют и некоторые современные тренды, придающие обстановке дополнительную изюминку: к примеру, разнокалиберные стулья в зоне столовой, прозрачный журнальный столик, постер с растительными мотивами в гостиной, оригинальные крючки-вешалки в прихожей. Эти элементы делают обстановку более непосредственной и уютной.
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