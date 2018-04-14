Яркая гостиная с белым диваном и розовым креслом 

Традиции русской усадьбы живее всех живых. Сейчас они получают вторую жизнь и дарят совершенно новый мир владельцам загородных домов. Именно такой мир создала Ирина Ежова, разрабатывая проект для героев одного из телепроектов.
Ирина Ежова, дизайнер интерьеров
Окончила Британскую высшую школу дизайна.
Специализируется на создании гармоничных, функциональных интерьеров, где совмещается личное и рабочее пространство.
Часто предлагает и разрабатывает трансформирующиеся, многофункциональные вещи.
Любит проектировать интерьеры, в которых не только выкрашены стены и заменен текстиль, а использован каждый сантиметр пространства.
perpetuum-module.com Этот интерьер гостиной создавался для загородного дома, принадлежащего семье из пяти человек — мама, папа и три дочки. Герои живут в частном доме с 2011 года. В доме два этажа и мансарда. Гостиная расположена на солнечной стороне, очень светлая, смело может считаться сердцем дома.
Хозяйка дома — творческий человек, визажист. Семья очень любит спорт и потому свободное время проводит активно — велосипед, горные лыжи, ролики.
В качестве функциональных пожеланий высказано было следующее: выделение зоны кабинета и библиотеки для мамы и папы, комната для досуга, приёма гостей с возможностью смотреть любимые фильмы и играть в спокойные игры детям и взрослым.
Семья с любовью относится к своему гнёздышку. В доме каждый хочет иметь свой уголок, место для творчества. Герои любят принимать гостей, поэтому атмосфера гостеприимства была в приоритете.
Стилевые предпочтения семьи склонялись к современной классике, однако и к смелым стилевым решениям заказчики были готовы. Цветовые предпочтения — пастельные тона с контрастными цветовыми решениями. Возможны цвета природы, использование древесины и камня.
Дизайнер разделила гостиную на три эмоционально-функциональные зоны, отделив кабинет. Гостиная получилась правильной прямоугольной формы. Была создана атмосфера родового имения с элементами классики. В ней герои будут проводить свой семейный досуг недалеко от шумного мегаполиса.
Гостиную с эркером разделили на несколько зон с учётом пожеланий заказчиков. Получилось следующее:
7,1 кв. м — проходная зона с входом в саму гостиную, на кухню и подходом к лестнице в подвал;
5,1 кв. м — лестница в подвал и на 2 этаж;
18,6 кв. м — зона общения, с мягкой мебелью, журнальным столиком и ТВ, включая площадь у лестницы, на котором дизайнер разместила небольшую оттоманку и винный шкаф;
9,6 кв. м — каминная зона с библиотекой и двумя креслами;
5,5 кв. м — кабинет, расположен в эркере. От основной гостиной дизайнер его отделила перегородкой со стеклянной дверью-купе.
Общая площадь гостиной — 45,9 кв. м.
У заказчиков три дочки, множество семейных событий, которые хочется запечатлеть, и регулярные семейные фотосессии. Было предложено устроить семейную галерею.
В качестве зонирующего элемента дизайнер использовала перегородку из лёгкой металлоконструкции. Размещена она на книжном стеллаже и сама по себе стала арт-объектом. Плюс её использования в том, что не надо каждый раз сверлить стены, фотографии и детские рисунки размещаются в рамке и подвешиваются на перегородку.
Фактически из одной гостиной получилось сделать две комнаты с тремя функциональными зонами: библиотека с камином для тихих бесед, зона общения семьи и приёма гостей с ТВ и приватный кабинет.
Статьи по теме 20 уютных маленьких гостиных: плюсы типичных планировок 6 дивных способов улучшить интерьер с помощью фотообоев
В проекте использованы классические приёмы, в числе которых — симметрия. Семья регулярно принимает гостей. Поэтому дизайнер использовала некоторые характерные для загородных усадеб приёмы. Каждая зона превратилась в своего рода комнату интересов заказчиков. Библиотека с вместительными шкафами, рядом кабинет, в котором родители могут в приватной обстановке беседовать, работать или читать. Зона приёма гостей с большим диваном и креслами.
Дизайнер учла пожелания героев и прибавила к основной спокойной гамме небольшие яркие акценты в виде обивки некоторых предметов мягкой мебели.
Цвет стен пастельный, дымчато-туманный — пепельно-серый с оттенком бирюзы в гостиной и беж с оттенком оливы в кабинете. Потолок и лепнина сливочно-белые. Такие оттенки близки к натуральным, комфортны для зрительного восприятия и помогают расслабиться после трудового дня.
Яркие акценты — ковры, которые объединяют гамму стен и мебели.
Дизайнер использует традиционные предметы и интерпретирует их на современный лад.
Камин — классический по форме, с встроенным дымоходом: по своей сути непростой, он облицован небольшими зеркальными плитками, что делает его легче. В нём размещены свечи. В поддержку идеи камина рядом с креслами дизайнер разместила современную дровницу из оргстекла, в которой лежат брёвна. Зеркально у другого кресла — похожая по форме журнальница. Заказчица профессионально увлекается визажем, наверняка покупает много профильных изданий.
У камина часто располагают шкуры — трофеи охотника, но хозяева этого дома современные, занимаются спортом, поэтому дизайнер нашла ковёр в форме доски для серфинга, который идеально подчёркивает их увлечения.
Над камином зеркало, похожие могли размещаться и в настоящих усадьбах. Кресла с классическими уже «ушами» стоят на современных прямых, а не изогнутых или витых ножках. Яркое пятно — винный шкаф у лестницы, как будто привезённый семьёй из путешествий.
Дизайнер решила поддержать идею связи времён и привить детям идею семейных ценностей и традиций.
Для зонирования гостиной использован выполненный на заказ стеллаж для книг с лёгкой перегородкой сверху.
Потолок в гостиной — 2,7 метра, однако дизайнер решила его не опускать, поэтому основное освещение — накладные споты. В зоне библиотеки, общения и в кабинете их используют как дополнительный свет, основное же освещение в этих зонах — люстры. В каждой зоне она со своим характером. Их объединяет лепной декор — потолочная розетка и цветовое решение.
Освещение двухуровневое. Одно — потолочное, второе — настольные лампы и торшеры.
Несколько сценариев света позволят заказчикам проводить время активно при задействовании всех элементов или устроить вечер чтения при свете лампы или торшера, забравшись с ногами на диван или кушетку.
Ковры в каждой зоне — со своим характером и со своим рисунком. В зонах общения и каминной они более яркие, в кабинете — пастельной гаммы.
Ткани для обивки в сочетающихся тонах. Дизайнер использовала микс однотонных, классических цветочных и современных геометричных орнаментов.
В зоне общения гостиной яркое пятно — кушетка ягодного цвета, диван спокойный, с акцентными подушками. Компактное кресло обито тканями-компаньонами.
В зоне библиотеки тоже соблюдается баланс яркого ягодного кресла и спокойного бежевого — это кресла для папы и мамы, обивка подчёркивает мужественность и женственность: мужское кресло — из плотной гладкой ткани, женское — мягкое, бархатное.
Посмотреть программу «Арт-лаб» можно на телеканале «Твой дом» или на сайте tvoydom.live.
Читайте также:
5 главных трендов в дизайне гостиных
Декор гостиной: гид по лучшим статьям позапрошлого года
Обои для гостиной: как сделать правильный выбор