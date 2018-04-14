Яркая гостиная с белым диваном и розовым креслом

Традиции русской усадьбы живее всех живых. Сейчас они получают вторую жизнь и дарят совершенно новый мир владельцам загородных домов. Именно такой мир создала Ирина Ежова , разрабатывая проект для героев одного из телепроектов.

Ирина Ежова, дизайнер интерьеров

Окончила Британскую высшую школу дизайна.

Специализируется на создании гармоничных, функциональных интерьеров, где совмещается личное и рабочее пространство.

Часто предлагает и разрабатывает трансформирующиеся, многофункциональные вещи.

Любит проектировать интерьеры, в которых не только выкрашены стены и заменен текстиль, а использован каждый сантиметр пространства.

perpetuum-module.com Этот интерьер гостиной создавался для загородного дома, принадлежащего семье из пяти человек — мама, папа и три дочки. Герои живут в частном доме с 2011 года. В доме два этажа и мансарда. Гостиная расположена на солнечной стороне, очень светлая, смело может считаться сердцем дома.

Хозяйка дома — творческий человек, визажист. Семья очень любит спорт и потому свободное время проводит активно — велосипед, горные лыжи, ролики.

В качестве функциональных пожеланий высказано было следующее: выделение зоны кабинета и библиотеки для мамы и папы, комната для досуга, приёма гостей с возможностью смотреть любимые фильмы и играть в спокойные игры детям и взрослым.

Семья с любовью относится к своему гнёздышку. В доме каждый хочет иметь свой уголок, место для творчества. Герои любят принимать гостей, поэтому атмосфера гостеприимства была в приоритете.

Стилевые предпочтения семьи склонялись к современной классике, однако и к смелым стилевым решениям заказчики были готовы. Цветовые предпочтения — пастельные тона с контрастными цветовыми решениями. Возможны цвета природы, использование древесины и камня.

Дизайнер разделила гостиную на три эмоционально-функциональные зоны, отделив кабинет. Гостиная получилась правильной прямоугольной формы. Была создана атмосфера родового имения с элементами классики. В ней герои будут проводить свой семейный досуг недалеко от шумного мегаполиса.

Гостиную с эркером разделили на несколько зон с учётом пожеланий заказчиков. Получилось следующее:

7,1 кв. м — проходная зона с входом в саму гостиную, на кухню и подходом к лестнице в подвал;

5,1 кв. м — лестница в подвал и на 2 этаж;

18,6 кв. м — зона общения, с мягкой мебелью, журнальным столиком и ТВ, включая площадь у лестницы, на котором дизайнер разместила небольшую оттоманку и винный шкаф;

9,6 кв. м — каминная зона с библиотекой и двумя креслами;

5,5 кв. м — кабинет, расположен в эркере. От основной гостиной дизайнер его отделила перегородкой со стеклянной дверью-купе.

Общая площадь гостиной — 45,9 кв. м.

У заказчиков три дочки, множество семейных событий, которые хочется запечатлеть, и регулярные семейные фотосессии. Было предложено устроить семейную галерею.

В качестве зонирующего элемента дизайнер использовала перегородку из лёгкой металлоконструкции. Размещена она на книжном стеллаже и сама по себе стала арт-объектом. Плюс её использования в том, что не надо каждый раз сверлить стены, фотографии и детские рисунки размещаются в рамке и подвешиваются на перегородку.

Фактически из одной гостиной получилось сделать две комнаты с тремя функциональными зонами: библиотека с камином для тихих бесед, зона общения семьи и приёма гостей с ТВ и приватный кабинет.

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В проекте использованы классические приёмы, в числе которых — симметрия. Семья регулярно принимает гостей. Поэтому дизайнер использовала некоторые характерные для загородных усадеб приёмы. Каждая зона превратилась в своего рода комнату интересов заказчиков. Библиотека с вместительными шкафами, рядом кабинет, в котором родители могут в приватной обстановке беседовать, работать или читать. Зона приёма гостей с большим диваном и креслами.

Дизайнер учла пожелания героев и прибавила к основной спокойной гамме небольшие яркие акценты в виде обивки некоторых предметов мягкой мебели.

Цвет стен пастельный, дымчато-туманный — пепельно-серый с оттенком бирюзы в гостиной и беж с оттенком оливы в кабинете. Потолок и лепнина сливочно-белые. Такие оттенки близки к натуральным, комфортны для зрительного восприятия и помогают расслабиться после трудового дня.

Яркие акценты — ковры, которые объединяют гамму стен и мебели.

Дизайнер использует традиционные предметы и интерпретирует их на современный лад.

Камин — классический по форме, с встроенным дымоходом: по своей сути непростой, он облицован небольшими зеркальными плитками, что делает его легче. В нём размещены свечи. В поддержку идеи камина рядом с креслами дизайнер разместила современную дровницу из оргстекла, в которой лежат брёвна. Зеркально у другого кресла — похожая по форме журнальница. Заказчица профессионально увлекается визажем, наверняка покупает много профильных изданий.

У камина часто располагают шкуры — трофеи охотника, но хозяева этого дома современные, занимаются спортом, поэтому дизайнер нашла ковёр в форме доски для серфинга, который идеально подчёркивает их увлечения.

Над камином зеркало, похожие могли размещаться и в настоящих усадьбах. Кресла с классическими уже «ушами» стоят на современных прямых, а не изогнутых или витых ножках. Яркое пятно — винный шкаф у лестницы, как будто привезённый семьёй из путешествий.

Дизайнер решила поддержать идею связи времён и привить детям идею семейных ценностей и традиций.

Для зонирования гостиной использован выполненный на заказ стеллаж для книг с лёгкой перегородкой сверху.

Потолок в гостиной — 2,7 метра, однако дизайнер решила его не опускать, поэтому основное освещение — накладные споты. В зоне библиотеки, общения и в кабинете их используют как дополнительный свет, основное же освещение в этих зонах — люстры. В каждой зоне она со своим характером. Их объединяет лепной декор — потолочная розетка и цветовое решение.

Освещение двухуровневое. Одно — потолочное, второе — настольные лампы и торшеры.

Несколько сценариев света позволят заказчикам проводить время активно при задействовании всех элементов или устроить вечер чтения при свете лампы или торшера, забравшись с ногами на диван или кушетку.

Ковры в каждой зоне — со своим характером и со своим рисунком. В зонах общения и каминной они более яркие, в кабинете — пастельной гаммы.

Ткани для обивки в сочетающихся тонах. Дизайнер использовала микс однотонных, классических цветочных и современных геометричных орнаментов.

В зоне общения гостиной яркое пятно — кушетка ягодного цвета, диван спокойный, с акцентными подушками. Компактное кресло обито тканями-компаньонами.

В зоне библиотеки тоже соблюдается баланс яркого ягодного кресла и спокойного бежевого — это кресла для папы и мамы, обивка подчёркивает мужественность и женственность: мужское кресло — из плотной гладкой ткани, женское — мягкое, бархатное.

Посмотреть программу «Арт-лаб» можно на телеканале «Твой дом» или на сайте tvoydom.live.

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