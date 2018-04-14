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Жилые дома с настоящими деревьями на балконах: новый тренд
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Жилые дома с настоящими деревьями на балконах: новый тренд 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Настоящие вертикальные леса собирается строить по всему миру итальянский архитектор Стефано Боери. И разместятся они не где-нибудь, а на суперсовременных многоэтажных зданиях в цивилизованных городах. Две такие башни уже в 2018 году должны появиться в китайском городе Нанкине.
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Высота башен составит около 200 и 100 метров, и на них архитектор планирует разместить более 1 000 деревьев и 2 500 тысяч кустарников двадцати трёх местных видов растений. Всё это появится прямо на стенах зданий, балконах и специальных выступах и позволит посетителям чувствовать себя словно на лесной лужайке каждый день.
В той из башен, что повыше, будут находиться офисы, музеи, архитектурная школа и клуб. В более низкой башне расположится отель Hyatt на 247 номеров и бассейн на крыше.
С помощью своих творений Стефано Боери собирается не только развивать архитектуру, но и повлиять на экологию города и сделать его флору более разнообразной. Ведь обе башни каждый день будут выделять около 60 килограммов кислорода!
Подобное здание по проекту Боери в скором времени начнут возводить ещё и в Швейцарии. А в Милане уже появилась своя экобашня, растения на которой разместили таким образом, что здание меняет свой цвет в зависимости от времени года и переливается всеми красками, известными природе.
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