Как рассчитать расход ткани на шторы: статья, которую надо сохранить

Представим, что наш интерьер уже готов и осталось только повесить шторы. Даже карнизы уже установлены! Что и как делать теперь — расскажет дизайнер интерьеров Ольга Филимонова

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Ольга Филимонова, дизайнер интерьеров

Основательница и бессменный директор студии текстильного дизайна «КорфилДекор». Окончила Московский текстильный институт, факультет прикладного искусства по специальности «художник-модельер». Двенадцать лет прожила в Праге, освоила несколько смежных творческих профессий, таких как галерист, график и дизайнер-декоратор.

— Для расчёта классических, длинных штор нам необходимы всего два замера. Высота будущей шторы от карниза до пола и ширина шторы, в готовом виде равная длине карниза. Сначала рассчитаем количество тюля. Производители, как правило, предлагает ширину тюлевого полотна 280—300 см, что легко укладывается в стандартную высоту потолка (не более 3 метров). Тогда нужно просто умножить длину тюля на коэффициент сборки.

Если тюль тонкий и очень прозрачный, то я обычно беру коэффициент сборки из расчёта, а это значит, что при длине карниза равной 2 метрам количество тюля будет равно 6 метрам. Получается эффект нежной, воздушной драпировки. Если же мы берём тонкий лён или не очень прозрачный тюль с фактурой или орнаментом, то коэффициент драпировки будет значительно меньше — 1:2,5 или даже 1:2.

Портьерные ткани чаще имеют ширину 1,4, 2,8 или 3 метра. В двух последних случаях количество ткани рассчитывается аналогично расчёту тюля. При условии, что ткань однотонная или направление рисунка идёт от кромки до кромки.

Если же рисунок идёт вдоль кромки или ширина ткани — 1,4 метра, то расчёт производится иначе. Ткань набирается по высоте полотна шторы с учётом припусков на подгиб низа и верха, и сшивается. При этом нужно помнить про совмещение рисунка (раппорта) между полотнами. Количество полотен зависит от длины карниза и коэффициента сборки.

Если раппорт тематический (фигура, домик, цветок) или, к примеру, крупный дамаск или вензель, то у него орнамент должен начинаться строго от верха портьеры или заканчиваться внизу у подгиба шторы. В этом случае нам нужно добавить ещё один дополнительный раппорт, чтобы иметь возможность сдвигать и скорректировать положение начала рисунка на готовом изделии.

Чтобы закрепить полученные знания, потренируйтесь в подсчёте виртуальной шторы, взяв любой понравившийся вам кусочек ткани с раппортным орнаментом и посчитайте количество ткани для своего окна в гостиной или спальне.

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Пример расчёта количества ткани

Если длина карниза у нас 3 метра, то мы сшиваем 4 полотна по 1,4 м.

1,4 м х 4 полотна = 5,6 м Проверим коэффициент сборки. Ширину сшитых полотен ткани (5,6 м) делим на длину карниза.

5,6 м: 3 м = 1,7 На самом деле коэффициент сборки будет чуть меньше, так как 2-3 см от каждого полотна, как правило, уходят на швы стачивания и загиб по краю шторы.

Такой коэффициент годится для ткани средней плотности с орнаментом. Если ткань более тонкая и пластичная, то коэффициент лучше взять побольше, и расчёт ширины получится такой: 1,4 м х 5 полотен = 7 м. В таком случае коэффициент = 7 м: 3 м = 2,3.

Теперь можем сделать окончательный расчёт ткани: определим высоту ткани в крое с учётом раппорта. Допустим, высота ткани от карниза до пола — 290 см, с учётом усадки ткани (3—5%), подгибки низа (15—20 см) и обработки верха шторы с учётом гребешка над шторной лентой составляет 290 см + 25—30 см = 320 см. Для примера возьмём большой раппорт — 55 см. Высоту реза полотна делим на раппорт — 320: 55 = 5,82, округляем в большую сторону и получаем 6 раппортов. Из этого видим, что нам следует взять 6 раппортов ткани по 55 см. Итого длина одного полотна в крое равна 3,3 м.

Соответственно, расход ткани при коэффициенте сборки 1,7 будет равен: 4 х 3,3 м = 1 320 см.

А при коэффициенте сборки 2,3 будет равен: 5 х 3,3 м = 1 650 см.

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