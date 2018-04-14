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Онлайн трансляция свадьбы: новый ЗАГС открыли в Красногорске
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Онлайн трансляция свадьбы: новый ЗАГС открыли в Красногорске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В ТРК Vegas в Красногорске открылся ЗАГС. Это первый случай в Подмосковье, когда Дворец бракосочетания появился в стенах торгово‐развлекательного комплекса.
ЗАГС разместился на  этаже. Попасть туда можно на лифте, пройдя через парадный вход. Дизайнеры старательно поработали над обстановкой внутри. Светлые интерьеры, уютная цветовая гамма в  нежно-бежевых
тонах, хрустальные люстры в золотом обрамлении. Множество кристаллов под потолком создают радужные блики. В холле ЗАГСа гостей встречают удобные диваны и оригинальная фотозона с цветами и светящимися элементами. В комнате жениха и невесты установлено панорамное окно, открывающее живописный вид на город.
Особая гордость нового Дворца бракосочетания — применение высоких технологий в проведении церемонии. Друзья и родственники молодоженов могут наблюдать за торжественным моментом из любой точки мира. Церемонии будут транслироваться в интернете в режиме онлайн.
У нас давно была такая идея. Мы ее вынашивали пару лет. И как раз появилась такая возможность. Среди родителей есть желающие не присутствовать на регистрации в зале, но, конечно, им очень хочется видеть праздничную церемонию. Плюс есть такие амбициозные молодожены, которые хотят, чтобы их церемония была доступна в социальных сетях. Эту идею мы и апробируем здесь.
— Елена Филатова, начальник ГУ ЗАГС Московской области.
Трансляция свадьбы будет идти и в ЗАГСе, и в холле
торгово-развлекательного
комплекса на первом этаже на огромных экранах и, конечно, в режиме онлайн в соцсетях. Молодожены могут воспользоваться такой услугой абсолютно бесплатно.
Стоит добавить, что сразу после открытия ЗАГСа свои отношения официально оформили три молодые пары. Всего же в первом квартале 2018 года в Подмосковье зарегистрировано почти 9 тысяч брачных союзов.
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