Ещё
Дом, который специально оформили в цвете года — greenery
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом, который специально оформили в цвете года — greenery 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Дом, который находится в лондонском районе Клеркенвелл по адресу Dingley Place, 4, можно арендовать на сайте Airbnb за 200 фунтов в сутки. И хотя это недёшево, желающих наверняка будет много! Совместный проект Airbnb и Pantone носит название Outside In, что можно перевести как «Внешнее внутри», и полностью это название оправдывает.
Мы уже много говорили о том, что самым модным цветом 2017 года Pantone признал оттенок greenery. Этот цвет, а также вся зелёная палитра, как и листья, растения и природа в целом, стали главным трендом, который активно используют в своих работах дизайнеры. Так вот, greenery — главная тема дома в Клеркенвелле, и проявляется она буквально всюду: от входной двери и до санузла.
Статьи по теме Ещё один модный цвет 2017 года — Greenery Ткани в интерьере: главные тренды с выставки Heimtextil-2017
И действительно, прямо с порога дом сообщает вам, что цвет greenery от Pantone здесь будет повсюду. Кажется, что вы попали то ли в сказочный сад, спрятанный от посторонних глаз, то ли в теплицу, то ли в лагерь путешественников в джунглях. Газон, травы, деревья повсюду — растут прямо на полу, на стенах, свисают с потолка, живут в горшках, которые в огромном количестве расставлены на полках и просто по комнатам.
А тому, что не растёт, пришлось мимикрировать под окружающую обстановку. Например, кровать в главной спальне превратилась в увитую плющом беседку, а детская зона стала палаткой для юных любителей природы. Обедать придётся в окружении всевозможных горшочков и баночек, наполненных зеленью, а ванну принимать, как в тропическом озере.
В чём смысл такого проекта и почему его ждёт успех? Ответ кроется в причинах появления моды на цвет greenery и растения в интерьере. Жизнь в мегаполисе, хроническая усталость и мода последних лет на лаконичные интерьеры и удобство заставляют нас скучать по загородной тишине, прогулкам по парку и запахам леса. Создать маленький оазис и отдыхать в экологичном и приятном для глаз и души месте — мечта многих, а Pantone и Airbnb помогают этой мечте сбыться.
Кстати, жители зелёного дома смогут не только оценить всю прелесть такого интерьера, но и внести свою лепту в его дальнейшее озеленение и посадить что-нибудь. И конечно, пользоваться растительным окружением тоже можно: заваривать листья, делать гербарии и композиции из растений. Совсем как в настоящем лесу!
Статьи по теме Самый популярный цвет 2017 года — Kale: прошлое и будущее Как вырастить зимой свежую зелень: 8 примеров, 10 гаджетов в помощь
Читайте также:
Самые необычные деревянные дома, построенные в России
Загородный дом с отделкой из фанеры: современно и доступно
Как дом с готовой отделкой превратился в стильное и уютное жилище
Roomble.com: последние новости
Цветной потолок в ванной комнате: 10 удачных примеров Яркая гостиная с белым диваном и розовым креслом Брутальный стильный лофт на площади 38 метров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой19
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья5
Волочкова снялась голой на пляже186
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди125
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение