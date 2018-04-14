Дом, который специально оформили в цвете года — greenery

Дом, который находится в лондонском районе Клеркенвелл по адресу Dingley Place, 4, можно арендовать на сайте Airbnb за 200 фунтов в сутки. И хотя это недёшево, желающих наверняка будет много! Совместный проект Airbnb и Pantone носит название Outside In, что можно перевести как «Внешнее внутри», и полностью это название оправдывает.

Мы уже много говорили о том, что самым модным цветом 2017 года Pantone признал оттенок greenery. Этот цвет, а также вся зелёная палитра, как и листья, растения и природа в целом, стали главным трендом, который активно используют в своих работах дизайнеры. Так вот, greenery — главная тема дома в Клеркенвелле, и проявляется она буквально всюду: от входной двери и до санузла.

Статьи по теме Ещё один модный цвет 2017 года — Greenery Ткани в интерьере: главные тренды с выставки Heimtextil-2017

И действительно, прямо с порога дом сообщает вам, что цвет greenery от Pantone здесь будет повсюду. Кажется, что вы попали то ли в сказочный сад, спрятанный от посторонних глаз, то ли в теплицу, то ли в лагерь путешественников в джунглях. Газон, травы, деревья повсюду — растут прямо на полу, на стенах, свисают с потолка, живут в горшках, которые в огромном количестве расставлены на полках и просто по комнатам.

А тому, что не растёт, пришлось мимикрировать под окружающую обстановку. Например, кровать в главной спальне превратилась в увитую плющом беседку, а детская зона стала палаткой для юных любителей природы. Обедать придётся в окружении всевозможных горшочков и баночек, наполненных зеленью, а ванну принимать, как в тропическом озере.

В чём смысл такого проекта и почему его ждёт успех? Ответ кроется в причинах появления моды на цвет greenery и растения в интерьере. Жизнь в мегаполисе, хроническая усталость и мода последних лет на лаконичные интерьеры и удобство заставляют нас скучать по загородной тишине, прогулкам по парку и запахам леса. Создать маленький оазис и отдыхать в экологичном и приятном для глаз и души месте — мечта многих, а Pantone и Airbnb помогают этой мечте сбыться.

Кстати, жители зелёного дома смогут не только оценить всю прелесть такого интерьера, но и внести свою лепту в его дальнейшее озеленение и посадить что-нибудь. И конечно, пользоваться растительным окружением тоже можно: заваривать листья, делать гербарии и композиции из растений. Совсем как в настоящем лесу!

Статьи по теме Самый популярный цвет 2017 года — Kale: прошлое и будущее Как вырастить зимой свежую зелень: 8 примеров, 10 гаджетов в помощь

Читайте также:

Самые необычные деревянные дома, построенные в России

Загородный дом с отделкой из фанеры: современно и доступно

Как дом с готовой отделкой превратился в стильное и уютное жилище