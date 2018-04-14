Секрет создания красивых визуализаций: опыт применения Photoshop

Многие дизайнеры работают в паре с визуализаторами, из-за чего часто возникает проблема в духе «сломанного телефона». Сделать цвет ярче, выделить детали, исправить мелочи и внести изменения по требованию заказчика иногда проще самому. Дизайнер интерьеров Элиза Комлева в таких случаях использует Photoshop.

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Элиза Комлева, дизайнер интерьеров

Помимо дизайна интерьеров, занимается ещё ландшафтной архитектурой и проектированием. Более чем за десять лет практики успела поработать не только в Москве, но и в разных городах Сибири, в Краснодаре, Минске, Астане.

— В моей практике часто встречались ситуации, когда визуализатор не на 100% понимал задачу, а заказчик ждал готового результата с минуты на минуту. В одном случае, например, мне не понравились колонны — слишком тяжёлые, громоздкие, а мозаичное панно не светится, как должно было.

Потратив 40 минут на Photoshop, я смогла исправить все недостатки и сделать внешний вид визуализации более презентабельным для заказчика. А когда он попросил сделать отдельное, более детальное изображение одной из зон в двух вариантах, это заняло у меня всего 15 минут.

Если в интерьере фигурирует панно, то одно из частых пожеланий заказчика — подготовить несколько вариантов с разными изображениями. Такая работа занимает совсем немного времени, и при помощи Photoshop я могу предложить заказчику до пяти вариантов визуализации за считаные минуты.

А ещё Photoshop незаменим, если получив визуализацию мы понимаем, что картинка бедновата.

Ещё одна из частых причин корректировок — колористика помещений. На мой взгляд, очень важно, чтобы заказчик увидел конечный вариант предлагаемого интерьера и ему не пришлось ничего додумывать. А идеально подобрать и «дотянуть» цвет лучше всего поможет опять-таки Photoshop.

А ещё каждый дизайнер сталкивается со случаями, когда заказчику хочется увидеть несколько вариантов решения определённой задачи. Или сам дизайнер хочет предложить несколько вариантов. Очень часто бывает, что заказчику хочется «примерить» разные варианты плитки в одном интерьере. Все эти мелкие задачи легко и быстро решаются при помощи Photoshop.

Отдельно стоит упомянуть работу не над интерьерами, а над ландшафтом. Занимаясь ландшафтными проектами, мы часто сталкиваемся с невозможностью провести замеры в кратчайшие сроки. И снова я обращаюсь к программе Photoshop и создаю что-то вроде чертежа, в котором строитель разберётся быстрее, чем в чертежах того же AutoCad.

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Визуализации из проектов Элизы Комлевой.

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